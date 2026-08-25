25 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

ARCA volvió a extender el plazo para la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias: hasta cuándo y cómo presentarla

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero prorrogó la fecha límite para el cumplimiento de obligaciones vinculadas al tributo de personas humanas y sucesiones indivisas.

Por
ARCA otorgó un nuevo plazo especial para el cumplimiento de obligaciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias.

ARCA otorgó un nuevo plazo especial para el cumplimiento de obligaciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) otorgó un nuevo plazo especial para el cumplimiento de obligaciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias de personas humanas y sucesiones indivisas.

El consumo interno cayó 11% en el primer semestre. 
Te puede interesar:

Mientras cae el consumo interno, las exportaciones de carne aumentaron 6,7% en 2026

La medida se implementó a través de la Resolución General 5890/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su director ejecutivo, Andrés Vázquez.

ARCA otorgó un nuevo plazo especial para el cumplimiento de obligaciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias

La medida modificó el artículo 1° de la Resolución General N° 5.851, que había extendido hasta el 27 de julio el vencimiento para la presentación de la declaración jurada y el pago del saldo del impuesto a las Ganancias del período fiscal 2025. Con la nueva norma, el plazo para presentar la declaración jurada se extiende ahora hasta el 24 de septiembre de 2026, aunque el vencimiento para el pago del saldo resultante se mantiene sin cambios, el 27 de julio de 2026.

La resolución alcanza a los contribuyentes comprendidos en la Resolución General N° 5.692, ya sea que se trate de responsables del régimen general o de quienes están adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Además, ratificó que las obligaciones vinculadas al impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2025 podrán cumplirse hasta el 27 de julio inclusive.

En los considerandos, ARCA explicó que "razones de administración tributaria tornan aconsejable otorgar un plazo adicional" a los contribuyentes para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El organismo agregó que, dado que el importe de los anticipos se calcula sobre la base del impuesto determinado en el período fiscal inmediato anterior, resultaba necesario extender también el plazo para el ingreso del primer anticipo 2026.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial tuvo un inicio de semana al alza.

El dólar repuntó y se aleja del "techo" de $1.500

El sector automotris es uno de los más golpeados.

La crisis industrial no encuentra piso: la producción acumula una caída del 2% en lo que va del año

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 25 de agosto

El dólar oficial marcó nuevos máximos y el riesgo país cedió.

El riesgo país retrocedió por segundo día consecutivo y las acciones argentinas volaron en Wall Street

El dólar oficial, sin sobresaltos en agosto.

El dólar volvió a subir y cerró a $1.530 en el Banco Nación

La iniciativa busca hacer más simple y accesible la posibilidad de ser accionista de YPF.

YPF suma la compra y venta de sus propias acciones a App YPF

Rating Cero

Contó cómo el entorno digital le afectaba el estado de ánimo y la forma de relacionarse con la gente.

Se supo la verdad: por qué Duki se alejó de las redes sociales

El peculiar pedido que realizó la recientemente eliminada.

El contundente pedido que hizo Tamara Paganini tras ser eliminada de Gran Hermano

Pepe Guardiola y Cristina Serra.

Revelaron detalles de la separación de Pep Guardiola y Cristina Serra

Popstars 2026: qué participante fue acusada de acomodo.

Denuncian acomodo en Popstars 2026: qué participante quedó en medio de la polémica

Se trata de un cuadro de escoliosis.

Marta Fort confesó que la van a operar: hay preocupación por que le pase lo mismo que a Ricardo

Qué dijo el representante de Ian Lucas sobre su baja de MasterChef Kids

Qué dijo el representante de Ian Lucas sobre su baja de MasterChef Kids

últimas noticias

Nuevo día de audiencias en el juicio de Loan.

Juicio por Loan Peña: el policía declaró que el excomisario Maciel le ordenó cambiar el horario

Hace 7 minutos
Los Leones clasificaron a semifinales del Mundial de hockey después de 12 años. 

Los Leones vs. Alemania, por la semifinal del Mundial de hockey: horario y cómo ver en vivo

Hace 16 minutos
Contó cómo el entorno digital le afectaba el estado de ánimo y la forma de relacionarse con la gente.

Se supo la verdad: por qué Duki se alejó de las redes sociales

Hace 20 minutos
Cerimedo asesoró a Milei en la campaña de 2023. 

El Gobierno se despegó de Cerimedo pero admitió sus ingresos a Casa Rosada: "Milei no tiene relación desde 2023"

Hace 33 minutos
El peculiar pedido que realizó la recientemente eliminada.

El contundente pedido que hizo Tamara Paganini tras ser eliminada de Gran Hermano

Hace 34 minutos