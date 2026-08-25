25 de agosto de 2026 Inicio
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Clase media, en crisis: casi el 50% tiene "dificultades" para llegar a fin de mes y solo el 7% prioriza pagar la tarjeta

El 47% de las personas de "renta media" encuestadas afirmó tener dificultades para afrontar sus gastos mensuales, según el análisis de salud financiera de los argentinos realizado por Brain Network en junio.

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La tasa de mora en Argentina escaló a 17

La tasa de mora en Argentina escaló a 17,4% en junio, según el Mapa de la Deuda.

Casi la mitad (47%) de las personas de "renta media" encuestadas por la consultora Brain Network en junio afirmó tener dificultades para afrontar sus gastos mensuales y el 17% consideró que su situación económica empeorará en los próximos meses. El pago de la tarjeta de crédito quedó cuarto en la lista de prioridades en un contexto de dificultades financieras.

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Cuando los ingresos no alcanzan, los argentinos encuestados aseguraron que priorizan el pago del alquiler (48%), los servicios (20%) y las compras cotidianas (11%). Solo el 7% eligió el pago de la tarjeta de crédito como prioritario cuando no llegan a fin de mes.

"Esto puede ayudar a entender parte de la persistencia de los niveles de mora que observamos en el sistema. Incluso, en algunos casos, la tarjeta de crédito puede terminar utilizándose para financiar consumos cotidianos, lo que genera una deuda que posteriormente puede resultar más difícil de afrontar", apuntó Lionel Holzman, CCO & Value Offer Head de Brain Network.

De hecho, el 73% de las personas consultadas consideró "atractivo" que una institución le permita atrasar un mes el pago de sus compromisos financieros.

La tasa de mora en las deudas de las personas en Argentina alcanzó el 17,4% en junio de 2026, impulsada por el endeudamiento de los trabajadores jóvenes con empleo precario. El Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) difundió los datos este mes a través de la herramienta interactiva Mapa de la Deuda, desarrollada con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.

El presidente Javier Milei, en este contexto, encabezó una reunión de gabinete en la Casa Rosada este lunes donde el equipo de gestión debatió sobre la morosidad y concluyó que "los indicadores no reflejan una situación de crisis". "Se observó que el incremento de la mora comienza a revertirse y muestra una tendencia descendente", descartó el Gobierno en un comunicado de prensa emitido tras el encuentro.

Cuánto tenía que ganar una familia tipo propietaria para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires en junio

Para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires una familia de cuatro integrantes propietaria de su vivienda necesitó ingresos de entre $2.493.587,18 y $7.979.478,95 en junio, según el Instituto de Estadística y Censo porteño (IDECBA). Ese misma familia quedó bajo la línea de indigencia si no alcanzó $858.406,87 y debió superar $1.577.313,83 para no ser pobre.

Por debajo de $858.406,87, el hogar se ubicó en la indigencia, y por debajo de $1.577.313,83, en la pobreza no indigente, de acuerdo con IDECBA. También existe el "sector medio frágil", familias tipo propietarias con ingresos de entre $1.994.869,74 y $2.493.587,17.

Mientras que una familia de cuatro integrantes propietaria de su vivienda que perciba ingresos por más de $7.979.478,95 son considerados "acomodados" en la capital del país.

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