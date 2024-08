Programa Acompañar: dieron a conocer los nuevos requisitos para acceder

A su vez, puede complementarse con otros beneficios de ANSES: Asignación Universal por hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo para Protección Social (AUE), Asignación por hijo con discapacidad, Monotributo Social y Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. A continuación, todos los detalles.

Programa Acompañar Administración Nacional de Seguridad Social El monto del Programa Acompañar supera los $265.000 en septiembre 2024. ANSES

Qué es el Programa Acompañar

El Programa Acompañar consiste en la entrega de una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de un salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante tres períodos mensuales consecutivos.

Al mismo tiempo, tiene como objetivo promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinada a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias.

Quiénes pueden acceder al Programa Acompañar

Pueden acceder al Programa Acompañar todas las personas residentes en el país que sean ciudadanas argentinas nativas, por opción o naturalizadas; o bien, extranjeras con residencia permanente en la República Argentina, a partir de los 18 años de edad. Es exclusivo para mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia de género.

Programa Acompañar Administración Nacional de Seguridad Social Los cambios de requisitos se dan "con el fin de optimizar la implementación y asegurar un uso eficiente de los recursos". ANSES

Cambio de requisito en el Programa Acompañar

Las dos nuevos requisitos son: