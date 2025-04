Por la suba de costos, el precio del pan aumenta un 12%

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), en febrero el kilo de pan francés rondó los $ 3.212,93, lo que significó una variación del 1,9%. Con el nuevo aumento, el pan podría costar cerca de los 4 mil pesos.

“Lamentablemente no podemos asegurar que no vaya a haber nuevos incrementos en el corto plazo, ya que los precios no dejan de subir. Dicen que la inflación bajó, pero nuestros costos siguen aumentando día a día”, agregó.

Por último recordó que en los últimos meses no habían realizado aumentos pero la situación ya era insostenible. "Queremos tratar de evitar cierres de panaderías y pérdida de fuentes de trabajo”, completó.

La situación en la industria panadera es crítica. En diciembre del 2024 en la provincia de Buenos Aires cerraron cerca de 170 panaderías por la caída del consumo, que en algunos casos llega al 45%, y el aumento de los costos.

En cuanto a los costos, el titular de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires (Fippba), Raúl Santoandré, contó que en los últimos días la bolsa de 25 kilos de harina registró un aumento del 10%, mientras que el cajón de huevos pasó de $50.000 a $80.000. "Estos aumentos no tienen relación con los índices oficiales de inflación publicados por el INDEC", expresó Santoandré.