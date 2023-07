Plazos fijos: cuánto gano por depositar 120.000 pesos a 30 días con la nueva tasa

La tasa de estas inversiones es de 8,08% en un plazo no menor de 30 días. Si se desea un mayor rendimiento deberá ser con renovación constante. Siendo el deposito mínimo de $1.500, resulta ampliamente accesible para cualquier usuario.

A su vez, se destaca que la tasa de interés para los plazos fijos menores de hasta $30 millones es de 97% nominal, según la última actualización que se realizó.

plazo fijo-ahorro Beneficios de invertir en plazo fijo y guardar tus ahorros. Freepik

Cuánto gano por depositar en Plazo Fijo $120.000 a 30 días con la nueva tasa

Si se deposita un total de $120.000 en un plazo fijo de 30 días se obtendrá un total de $9.567 en concepto de intereses.

Cuál es la mejor manera de invertir en un plazo fijo

Cuando se realiza un plazo fijo, se debe elegir solo 30 días de duración y hacer una renovación de la inversión más intereses, mes a mes.

Por ejemplo si se realiza un plazo fijo de $100.000 por 30 días, al fin del plazo se le sumará al monto inicial un interés de $8080, es decir que recibirá un monto total de $108.080.

Si al finalizar ese período, se realiza un nuevo plazo fijo por 30 días con los $108.080 obtenidos anteriormente, al termino del mes el monto recibido será $116.812.

Por el contrario, si el depósito de $100.000 se realiza por 60 días, sin reinvertirlo, al culminar el período el ahorrista obtendría con intereses $116.160.

Plazo fijo: las recomendaciones del Banco Central

El BCRA emitió algunas recomendaciones para todos los usuarios que desean depositar su dinero por primera vez en un plazo fijo:

Se recomienda chequear la tasa de plazo fijo por Home Banking o por la banca de inversión. Los medios electrónicos suelen ofrecer mejores tasas de interés.

Por lo general, a mayor plazo, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. Si se sabe que no se necesitará el dinero por un tiempo superior a 30 días, consultar las tasas de interés por plazos superiores: 60, 90, 180 y 360 días.

Los plazos fijos que fueron captados a tasa superior a la de referencia, y los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, no se encuentran garantizados por el Seguro de Garantía de los Depósitos.

Depósitos en plazo fijo freepik

Usualmente, a mayor monto depositado, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. El monto mínimo para un plazo fijo suele ser de $1500.

Las operaciones de plazo fijo pueden hacerse en pesos o en dólares, y la tasa de uno y otro son diferentes.

Es recomendable invertir en un plazo fijo cuando se está seguro de que no se necesitará el dinero depositado durante un determinado tiempo, debido a que el mismo quedará inmovilizado sin poder ser retirado hasta su vencimiento.

Los plazos fijos en pesos son compensables. Esto incrementa su seguridad, ya que permite evitar el traslado del dinero de una entidad a otra. Al presentar un plazo fijo compensable en otra entidad, las opciones a las que se pueden acceder son: depositarlo en otra cuenta o constituir un nuevo plazo fijo.

pesos foto

Antes de constituir un plazo fijo, chequear la tasa de interés en distintas entidades para optar por la mejor oferta de tasas de interés.

No son compensables aquellos plazos fijos que poseen una modalidad específica (ej. precancelables, ajustables con cláusula CER, UVas, etc.) ni los que se hayan realizado electrónicamente (por cajero, Home Banking, teléfono, etc.), ya que es necesario poseer el documento físico para presentarlo en otra entidad.