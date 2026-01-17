17 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Las tasas impactan de forma directa en el resultado final. Elegir el canal adecuado puede marcar la diferencia.

Por
Hay grandes diferencias entre las colocaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas por medios electrónicos.

Hay grandes diferencias entre las colocaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas por medios electrónicos.

  • El plazo fijo continúa siendo una alternativa de ahorro a corto plazo en pesos
  • Las tasas ofrecidas varían según el canal y modifican el rendimiento final
  • Un capital de $3.000.000 permite estimar con claridad la ganancia en 30 días
  • Comparar TNA y TEA resulta clave para evaluar el resultado real

Durante el mes de enero, el plazo fijo vuelve a ubicarse como una opción elegida por quienes buscan un método predecible para tener retornos definidos. A partir de un monto de $3.000.000, es posible calcular con precisión cuánto se obtiene al finalizar un período de 30 días, según las condiciones que ofrece cada banco.

La billetera virtual permite un gran ahorro durante enero 2026.
Te puede interesar:

Así podés ahorrar $250.000 en tus compras de enero 2026 con Cuenta DNI

El escenario financiero actual muestra una mayor competencia entre entidades, luego de la flexibilización del esquema de tasas. Esta situación generó grandes diferencias entre las colocaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas por medios electrónicos, donde suelen aparecer propuestas más atractivas para captar depósitos.

Para ver en una situación concreta cómo impacta la elección de un canal para realizar este depósito se puede, analizar un caso que permite dimensionar este movimiento. Las variaciones en las tasas se traducen directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento del plazo fijo.

Inflación

Cuánto ganas por depositar $3.000.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con los valores vigentes para enero de 2026, una colocación realizada de manera presencial, por ejemplo en el Banco Nación, ofrece un rendimiento más moderado. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $3.000.000 durante 30 días genera intereses por $50.547,95. Al finalizar el período, el total a cobrar asciende a $3.050.547,95.

La alternativa electrónica presenta una mejora significativa. Al operar mediante homebanking o su aplicación, la TNA se eleva al 26,00% y la TEA alcanza el 29,34%. En este caso, los intereses suman $64.109,59 y el monto final llega a $3.064.109,59. Esta diferencia responde al incentivo que ofrecen los bancos para promover la autogestión y reducir costos operativos.

Plazos fijos

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con proyecciones de inflación más moderadas para el comienzo de 2026, alrededor del 2%, los plazos fijos logran ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. En particular, las opciones electrónicas muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo.

Si bien el margen puede ser acotado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para cuidar el poder adquisitivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La elección del canal incide directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento del plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

el banco nacion expandio su cartera de prestamos un 53% durante 2025

El Banco Nación expandió su cartera de préstamos un 53% durante 2025

Banco Provincia habilitó una nueva línea de créditos personales que pueden gestionarse directamente desde la aplicación de Cuenta DNI.

Cuenta DNI tiene un préstamo especial de $2.000.000 para enero 2026: como acceder

Las promociones destacadas de Cuenta DNI para enero 2026.

Por tiempo limitado: estos son los descuentos exclusivos que tiene Cuenta DNI para el verano 2026

Las opciones digitales muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

En los medios electrónicos suelen aparecer intereses más atractivos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

Rating Cero

Juan Pablo y Evangelina realizando trucos en el hielo.

La pasión de Evangelina Anderson: el detrás de escena de su video viral patinando sobre hielo

El regreso de Tenoch Huerta y Mabel Cadena ha generado un impacto especial en la comunidad latina, que celebra la inclusión de actores mexicanos en una saga de alcance mundial.

¿Papel clave? Namor reaparecerá en Marvel para Avengers Doomsday y los fans se volvieron locos

Su llegada a Netflix permite redescubrir este título en versiones remasterizadas, acercándolo a nuevas audiencias.
play

Este animé con guerrera mágicas acaba de llegar a Netflix y tiene a los fans emocionados: cual es

Ahora, llegó a la gran N roja, un super estreno que les va a fascinar, se trata de Las Guerreras Mágicas (también titulada Rayearth: Las Guerreras Mágicas) es una serie de anime de 1994 producida por Tokyo Movie Shinsha.
play

Cual es la trama de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix y sorprende a los fans

Siciliani comenzó a evitar a la prensa.

Griselda Siciliani evitó hablar sobre Luciano Castro y encendió el rumor más fuerte

El periodista se defendió del comentairo del panelista.

Tras la polémica con Luca Martin, Chiche Gelblung aseguró que no piensa "dejar de trabajar"

últimas noticias

La mujer se desplomó y generó la preocupación de otros apostadores y empleados que llamaron al SAME. 

Tragedia en el Bingo de La Plata: se descompensó y murió mientras jugaba en un tragamonedas

Hace 2 minutos
Juan Pablo y Evangelina realizando trucos en el hielo.

La pasión de Evangelina Anderson: el detrás de escena de su video viral patinando sobre hielo

Hace 20 minutos
 Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda se oponen al acuerdo. 

Quiénes son los países europeos que se oponen al acuerdo con el Mercosur

Hace 29 minutos
Australian Open se disputa del 17 al 1 de febrero.

Australian Open 2026: qué argentinos disputan el cuadro principal y cuándo arranca el torneo

Hace 36 minutos
Hay grandes diferencias entre las colocaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas por medios electrónicos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 55 minutos