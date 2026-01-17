Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.000.000 pesos a 30 días en enero 2026 Las tasas impactan de forma directa en el resultado final. Elegir el canal adecuado puede marcar la diferencia. Por + Seguir en







Hay grandes diferencias entre las colocaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas por medios electrónicos.

El plazo fijo continúa siendo una alternativa de ahorro a corto plazo en pesos

Las tasas ofrecidas varían según el canal y modifican el rendimiento final

Un capital de $3.000.000 permite estimar con claridad la ganancia en 30 días

Comparar TNA y TEA resulta clave para evaluar el resultado real Durante el mes de enero, el plazo fijo vuelve a ubicarse como una opción elegida por quienes buscan un método predecible para tener retornos definidos. A partir de un monto de $3.000.000, es posible calcular con precisión cuánto se obtiene al finalizar un período de 30 días, según las condiciones que ofrece cada banco.

El escenario financiero actual muestra una mayor competencia entre entidades, luego de la flexibilización del esquema de tasas. Esta situación generó grandes diferencias entre las colocaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas por medios electrónicos, donde suelen aparecer propuestas más atractivas para captar depósitos.

Para ver en una situación concreta cómo impacta la elección de un canal para realizar este depósito se puede, analizar un caso que permite dimensionar este movimiento. Las variaciones en las tasas se traducen directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento del plazo fijo.

Inflación Cuánto ganas por depositar $3.000.000 en un plazo fijo según el banco De acuerdo con los valores vigentes para enero de 2026, una colocación realizada de manera presencial, por ejemplo en el Banco Nación, ofrece un rendimiento más moderado. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $3.000.000 durante 30 días genera intereses por $50.547,95. Al finalizar el período, el total a cobrar asciende a $3.050.547,95.

La alternativa electrónica presenta una mejora significativa. Al operar mediante homebanking o su aplicación, la TNA se eleva al 26,00% y la TEA alcanza el 29,34%. En este caso, los intereses suman $64.109,59 y el monto final llega a $3.064.109,59. Esta diferencia responde al incentivo que ofrecen los bancos para promover la autogestión y reducir costos operativos.

Plazos fijos Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Con proyecciones de inflación más moderadas para el comienzo de 2026, alrededor del 2%, los plazos fijos logran ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. En particular, las opciones electrónicas muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo. Si bien el margen puede ser acotado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para cuidar el poder adquisitivo.