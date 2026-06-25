Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.700.000 pesos a 30 días en junio 2026 Conocer los rendimientos reales según las tasas de interés del banco es necesario para hacer una colocación sensata a corto plazo. Por Agregar C5N en









Esto podés ganar si depositás $2.700.000 a 30 días.

Un depósito de $2.700.000 a 30 días puede generar más de $42.000 en intereses si se realiza de manera electrónica.

Las tasas varían según el canal elegido, con mejores rendimientos para quienes operan por home banking o aplicaciones bancarias.

El plazo fijo sigue siendo una alternativa utilizada por quienes buscan previsibilidad en sus ahorros.

A pesar de la ganancia nominal, la inflación continúa afectando el rendimiento real de este instrumento. El plazo fijo tradicional mantiene su lugar entre las opciones más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan obtener una renta conocida desde el momento en que realizan la inversión. Aunque las tasas actuales se encuentran por debajo de las registradas en otros períodos, este instrumento continúa ofreciendo una alternativa de bajo riesgo para quienes priorizan la previsibilidad.

En junio de 2026, una persona que disponga de $2.700.000 puede calcular con exactitud cuánto recibirá al finalizar un plazo fijo de 30 días, aunque el resultado dependerá del canal utilizado para constituir la operación.

Cuánto ganas por depositar $2.700.000 en un plazo fijo según el banco De acuerdo con las simulaciones bancarias vigentes, si el depósito de $2.700.000 se realiza en una sucursal física, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 16,65%, los intereses obtenidos al cabo de 30 días serán de $34.397,26. En ese escenario, el ahorrista recibirá al vencimiento un total de $2.734.397,26 entre capital e intereses.

La rentabilidad mejora cuando la operación se efectúa a través de canales electrónicos, como home banking o aplicaciones oficiales de las entidades financieras. Con una TNA del 19% y una TEA del 20,75%, los intereses ascienden a $42.164,38, mientras que el monto total al finalizar el plazo llega a $2.742.164,38.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Más allá de la ganancia nominal, el principal desafío para los plazos fijos continúa siendo la evolución de la inflación. Mientras la suba de precios registrada en mayo fue del 2,1% mensual, los rendimientos de estos depósitos se ubican cerca del 1,5% mensual en muchos casos.

Esto implica que, aunque el capital crece en términos nominales, el poder de compra de los pesos obtenidos puede verse afectado por el avance de los precios de la economía; pero continúa siendo una herramienta financiera clave para obtener previsibilidad y rendimientos inmediatos. Imagen creada con IA