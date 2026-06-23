Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.800.000 pesos a 30 días en junio 2026 Así queda el cálculo final de ganancias basadas en intereses según la tasa nominal del mes vigente. Por Agregar C5N en









Un depósito de $2.800.000 a 30 días puede generar entre $35.671 y $43.726 de intereses, según el canal elegido.

Los plazos fijos constituidos de manera electrónica ofrecen una tasa superior a la de las operaciones realizadas por sucursal.

El monto final puede superar los $2,84 millones al vencimiento de la inversión.

A pesar de la ganancia nominal, la inflación continúa condicionando el rendimiento real de los ahorros. El plazo fijo sigue ocupando un lugar importante entre las alternativas elegidas por los ahorristas que buscan una renta previsible sin exponerse a las fluctuaciones del mercado. Aunque las tasas actuales se encuentran por debajo de las registradas en otros momentos de la economía argentina, la posibilidad de conocer desde el inicio cuánto dinero se cobrará al vencimiento mantiene vigente el atractivo de esta herramienta financiera.

En junio de 2026, una persona que disponga de $2.800.000 y decida invertirlos durante 30 días puede calcular de antemano cuál será su rendimiento. Sin embargo, el resultado dependerá de la entidad financiera seleccionada y, especialmente, del canal utilizado para constituir el plazo fijo.

Cuánto ganás por depositar $2.800.000 en un plazo fijo según el banco Si el depósito se realiza mediante una sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 16,65%, los intereses obtenidos serán de $35.671,23. De esta manera, al finalizar el plazo de 30 días, el ahorrista recibirá un total de $2.835.671,23 entre capital e intereses.

Por otro lado, quienes constituyan el plazo fijo de manera electrónica, ya sea a través de home banking o aplicaciones oficiales de los bancos, accederán a una tasa más elevada. Con una TNA del 19% y una TEA del 20,75%, la ganancia alcanzará los $43.726,03 y el monto final ascenderá a $2.843.726,03.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Más allá de la ganancia obtenida al vencimiento, el principal desafío para los plazos fijos continúa siendo la evolución de los precios. Con una inflación mensual que en mayo se ubicó en torno al 2,1% y rendimientos mensuales cercanos al 1,5%, la rentabilidad real sigue mostrando dificultades para superar el avance inflacionario.

Esto implica que, aunque el capital invertido aumenta en términos nominales, el poder de compra de esos pesos puede verse afectado. Por ese motivo, algunos ahorristas también evalúan alternativas como los plazos fijos UVA o los fondos comunes de inversión, que buscan ofrecer una cobertura mayor frente a la suba de precios.