15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Jueves, viernes y sábado Cuenta DNI ofrece un descuento sin tope de reintegro en noviembre 2025: cuál es

Con Cuenta DNI del Banco Provincia es posible acceder a descuentos en compras de supermercado sin límite de reintegro y con devolución inmediata.

Por
 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores

 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

 

Banco Provincia
  • Desde el 1° de diciembre, Misiones volverá a aplicar un recargo del 35% a los vehículos con la VTV vencida por más de diez días, tras finalizar el período de gracia otorgado por la provincia.
  • El valor base de la VTV es de $54.600; con el recargo, el costo asciende a $73.700, y en casos de demoras mayores a seis meses llega a $92.810.
  • La medida busca reforzar la seguridad vial y promover el cumplimiento puntual de la verificación técnica obligatoria.
  • A partir de diciembre, los controles y sanciones serán más estrictos, por lo que se recomienda realizar la VTV antes de que finalice noviembre.

La billetera virtual del Banco Provincia, conocida como Cuenta DNI, se distingue por ofrecer beneficios destacados a sus usuarios, entre ellos un importante descuento en diversas cadenas de supermercados. Quienes deseen aprovechar esta promoción pueden obtener un ahorro del 20% en sus compras los días jueves, viernes y sábados. Una de las principales ventajas de esta propuesta radica en que se aplica sin límite de reintegro y la devolución del dinero se efectúa de manera inmediata, lo que mejora la experiencia de compra y fortalece el poder adquisitivo de los consumidores.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  
Te puede interesar:

Este descuento de Cuenta DNI alcanza el 20% en noviembre 2025: dónde se puede aplicar y qué días está disponible

Más que un medio de pago digital, Cuenta DNI fue creada como una política pública destinada a ampliar el acceso a los servicios financieros en la provincia de Buenos Aires. En sus inicios permitía pagar impuestos, abonar servicios y realizar compras con descuentos, pero con el tiempo incorporó nuevas herramientas. Entre las más recientes se encuentra una función de inversión sencilla y segura, que posibilita a los usuarios administrar sus ahorros directamente desde la aplicación sin necesidad de recurrir a plataformas externas.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Gracias a la ampliación constante de sus servicios, la billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas del país. La posibilidad de efectuar pagos, acceder a promociones con descuentos significativos y realizar inversiones de forma accesible la convierte en una herramienta clave dentro del ecosistema financiero. Así, no solo facilita las operaciones cotidianas, sino que también promueve la cultura del ahorro y la inversión entre millones de usuarios en toda la provincia.

Cómo es el descuento sin tope de reintegro que tiene Cuenta DNI en noviembre 2025

En noviembre de 2025, la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, mantiene una de las promociones más convenientes para sus usuarios: un importante descuento en las cadenas adheridas de un reconocido supermercado. Este beneficio busca aliviar el costo de las compras esenciales y fortalecer el uso de la plataforma digital. La promoción está disponible durante tres días de la semana —jueves, viernes y sábados—, abarcando gran parte del fin de semana de compras.

El mecanismo del descuento resulta especialmente ventajoso para quienes realizan compras de mayor volumen, ya que ofrece un ahorro del 20% sobre el total de la factura. Lo más relevante de esta promoción es que no establece un límite máximo de reintegro, lo que permite aplicar el descuento sin importar el monto final. Esta modalidad amplía la posibilidad de ahorro, convirtiéndose en una opción muy favorable para las familias que buscan abastecerse con beneficios sostenidos.

Cuenta DNI
En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.

En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.

A la ausencia de un tope de reintegro se suma la inmediatez en la devolución del dinero. El descuento del 20% se aplica de forma instantánea al momento de pagar, sin demoras en el reintegro, lo que mejora la experiencia del usuario y ofrece una ventaja de liquidez inmediata. De este modo, Cuenta DNI se consolida como una herramienta práctica y eficiente para optimizar la gestión de gastos cotidianos y fomentar el consumo responsable.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

En noviembre de 2025, la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, mantiene una de las promociones más convenientes para sus usuarios: un importante descuento en las cadenas adheridas de un reconocido supermercado. Este beneficio busca aliviar el costo de las compras esenciales y fortalecer el uso de la plataforma digital. La promoción está disponible durante tres días de la semana —jueves, viernes y sábados—, abarcando gran parte del fin de semana de compras.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

El mecanismo del descuento resulta especialmente ventajoso para quienes realizan compras de mayor volumen, ya que ofrece un ahorro del 20% sobre el total de la factura. Lo más relevante de esta promoción es que no establece un límite máximo de reintegro, lo que permite aplicar el descuento sin importar el monto final. Esta modalidad amplía la posibilidad de ahorro, convirtiéndose en una opción muy favorable para las familias que buscan abastecerse con beneficios sostenidos.

A la ausencia de un tope de reintegro se suma la inmediatez en la devolución del dinero. El descuento del 20% se aplica de forma instantánea al momento de pagar, sin demoras en el reintegro, lo que mejora la experiencia del usuario y ofrece una ventaja de liquidez inmediata. De este modo, Cuenta DNI se consolida como una herramienta práctica y eficiente para optimizar la gestión de gastos cotidianos y fomentar el consumo responsable.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La billetera virtual provincial tiene créditos particulares.

Cuenta DNI lanzó unos créditos particulares para el verano 2026: como acceder

El monto del descuento se aplica automáticamente al momento del pago y puede distribuirse en más de una compra.

Cuenta DNI ya anunció los vouchers que alcanzan el 40% de descuento para las compras navideñas: cómo funcionan

El interés de los inversores se centra en conocer cuánto puede rendir una colocación mensual.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.600.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Estas alternativas permiten seguir generando ahorro cotidiano mientras se aguarda el regreso del descuento en carnicerías.

Cuándo vuelve el descuento en carnicerías de Cuenta DNI

Los analistas recomiendan reinvertir tanto el capital como los intereses al finalizar cada ciclo de 30 días.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.600.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Conocé las promociones y ofertas de Cuenta DNI.

Ferias, clubes y universidades: cómo es el descuento diario del 40% que tiene Cuenta DNI en noviembre 2025

Rating Cero

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Escándalo en Bandana: advierte que corre peligro el regreso por una "fuerte interna"

El mediático estaría en tratamiento por un cuadro depresivo.
play

"Depresivo y medicado": Marcelo Tinelli dejó todos sus proyectos en Argentina y se recluyó en Uruguay

Oasis vuelve a presentarse en Argentina después de 16 años.

Oasis adelantó su show del sábado en el estadio Monumental por el pronóstico de tormentas

El hijo de la envenenadora resaltó que no la considera su madre.

El hijo de Yiya Murano destrozó a los realizadores de la serie: "Lo que muestran tiene poco que ver con la realidad"

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.

"Queremos estar con papá": el emotivo pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras la revinculación

Leé todo sobre las nuevas Series coreanas en Netflix
play

Una nueva serie coreana está derritiendo el corazón de todos en Netflix: de cuál se trata

últimas noticias

Así se observó desde el aire.

Video: así se vio la explosión en Ezeiza desde un avión

Hace 8 minutos
play

Impactante incendio en Ezeiza: trabajan 50 dotaciones de bomberos para contener el fuego y hay al menos 20 heridos

Hace 42 minutos
El calendario de feriados de Argentina establece que en noviembre 2025 habrá un fin de semana largo ideal para planificar una escapada o disfrutar de unos días de descanso extra.

Cuál es el feriado que se traslada y genera un fin de semana largo en noviembre 2025

Hace 59 minutos
 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.  

Jueves, viernes y sábado Cuenta DNI ofrece un descuento sin tope de reintegro en noviembre 2025: cuál es

Hace 1 hora
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

ARCA dará de baja a este grupo de monotributistas y no se debe a deudas: por qué puede ser

Hace 1 hora