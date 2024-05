Pese al optimismo del Gobierno, economistas afirman que la economía seguirá cayendo

Este jueves, en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que la economía del país tocó su punto más bajo y que a partir de ahora c omenzará a crecer al tiempo que seguirá disminuyendo la inflación y aumentarán los salarios. “Entendemos que ese punto más bajo ha pasado o se está transitando y algunos indicadores empiezan a mostrar que hay luz que se empieza a ver”, expresó.

Además expresó que el crecimiento del desempleo fue el "costo que se pagó por sincerar un montón de cuestiones".

"Estamos pagando, lamentablemente, la fiesta que nos que vendieron, que era una fiesta en la que estábamos todos invitados pero que nunca nos dejaron participar", indicó el vocero pero auguró que con las políticas económicas del Gobierno la tendencia se va a revertir.

Consultado por C5N, el politólogo y analista económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Martín Epstein, rechazó las afirmaciones del Gobierno y, en contraposición, pronosticó una recesión prolongada o un estancamiento de la economía en un ciclo preocupantemente largo.

"De momento todo lo que estamos viendo en los indicadores es que la economía viene en caída libre y, por una cuestión de evolución del mercado, todavía no tocó piso. Hay que ver que condiciones tiene la economía para recuperarse. Con un desempleo creciente, con el debilitamiento de salarios y de caída del consumo es muy difícil imaginar un proceso de recuperación económica en el mediano plazo", indicó el especialista.

"Aún cuando se logre llegar a un piso en la caída de la actividad económica pareciera que vamos camino hacia un amesetamiento a mediano y largo plazo. Una recesión prolongada o un estancamiento de la economía en un ciclo preocupantemente largo", agregó.

Sobre el crecimiento del desempleo, Epstein responsabilizó a la ola de despidos que impulsó el Gobierno en el Estado, a la suspensión de las obras públicas y a las políticas de desregulación de la economía. "Intentar achacarle la oleada de despidos a un sinceramiento de la economía es llamativo. El Gobierno está reconociendo que el desempleo es una problemática estructural. Lejos de ser un problema colateral, es parte estructural del programa económico que están incentivando".

Manuel Adorni Conferencia de prensa 6 mayo 2024 TV

En la misma línea, el economista Juan Valerdi afirmó que en los próximos meses no habrá recuperación económica porque no hay sector que la motorice. "En el mundo hay una guerra comercial y en Argentina, por decisión del Gobierno, no hay protección para la industria nacional. Estamos expuestos a esa guerra en el peor de los momentos y por lo tanto va a haber más suba de las importaciones que una salida exportadora que podría motorizar la actividad en Argentina", señaló.

Valerdi manifestó que las políticas de la gestión libertaria provocaron el derrumbe de la construcción y afecta a industrias vinculadas como la del acero, el cemento, el ladrillo, entre otras. Además, la pérdida del poder adquisitivo y la caída del consumo provocaron una profunda caída en toda la actividad. "En un país donde 2/3 del PBI viene del mercado interno, esta situación es de extrema gravedad. El Gobierno destruye al mercado interno por lo tanto en los próximos meses va a haber más cierre de pymes, despidos, suspensiones en grandes empresas, y más caída económica".

Sobre la frase de Adorni y el sinceramiento que provocó el creciente desempleo expresó: "Lo que sinceró el Gobierno es que para ellos no es prioridad la producción nacional ni el desarrollo de la industria argentina. Tampoco lo es la ciencia, la tecnología y la educación. Para su modelo hay un montón de gente que sobra".

"El trabajo de los argentinos no es prioritario para este Gobierno sino que es absolutamente sacrificable sin ningún tipo de problema. Por lo tanto el desempleo va a crecer en la Argentina. El desempleo va a crecer y lo hará mucho más rápido en el momento en que las pymes y las grandes empresas se den cuenta de que no va a haber una reactivación", completó.

Por último, el economista de Epyca Consultores Joel Lupieri consideró que la economía, lejos de crecer tenderá a un estancamiento y expresó que la retracción generará mayor desempleo tanto en el sector público como en el sector privado. "No hay motivos para pensar que la economía ya tocó piso más allá de algunos atisbos de reactivación", advirtió.