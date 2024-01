Pese al dato récord de diciembre, el Gobierno destaca que se logró "evitar la hiperinflación"

Y consideró que “el dato es espantoso”. Y agregó: “Cualquier número inflacionario es realmente un dato horrible. La inflación va a seguir elevada, es probable que sigamos teniendo inflación en torno a los 2 dígitos”.

Ratificó que, a pesar de que el dato es malo “estamos por el camino correcto”. En la misma línea sumó: “En esta lógica, en este tránsito que hay hacia la Ley de Bases entendemos que este camino es complicado a modo inflacionario”.

"La situación es catastrófica. La proyección era del 46% para diciembre y hubo medidas famosas por Caputo y un apretón monetario que fue necesario. Creemos que hemos hecho un trabajo descomunal. Entendemos que efectivamente la inflación es netamente un problema monetario y que la política de este tipo tiene un rezago largo", concluyó.

"Lo que tenés que hacer es ganar productividad, generar mejores empleos de calidad y mejor salario. Implica corregir muchos años de gran desorden, gran desmanejo y gran irresponsabilidad por parte de la política", remarcó el vocero, a la vez que advirtió: "Si la propuesta es barrer la mugre, eso no es parte de este gobierno, no es lo que votó la gente ni lo que vamos a hacer jamás porque no estamos dispuestos a negociar la verdad".

En la misma línea comentó que "vamos a sincerar cada cosa que haya sincerar que haga falta en Argentina. Los precios manejados pisados y regulados no son parte de nuestro plan ni nuestro norte, por eso hay que solucionarlo con una batería de cuestiones en las que estamos trabajando".

Javier Milei trabajará desde la Quinta de Olivos en medio de las tensiones en el Congreso

En un nuevo día de debate del megadecreto y la ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, Javier Milei trabajará desde la quinta de Olivos antes de viajar al foro de Davos en Suiza. Se encuentra instalado desde el lunes.

Además, el secretario de Comunicación y Prensa:, Eduardo Serenellini recibirá a las 10 a autoridades de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA).

Una hora más tarde, a las 11, hará lo propio con el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Martin Rappallini, para analizar los beneficios del DNU y la Ley Bases para el sector.