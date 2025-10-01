Para no gastar de más: esta es la temperatura ideal del aire acondicionado en primavera

La temperatura ideal para el aire acondicionado en primavera. Freepik

Hace ya más de una semana que comenzó la primavera, una de las estaciones más esperadas del año, debido al renacimiento de las plantas y flores. Sin embargo, llegó con ella un clima impredecible, con días extremadamente calurosos, jornadas frescas y hasta mañanas frías que se transforman en tardes templadas. En ese contexto, el aire acondicionado comienza a jugar un papel clave y en la boleta de la luz también.

Este dispositivo se convierte en un gran aliado para mantener la casa cómoda. Pero muchas personas se encuentran con otro obstáculo, ya que no saben cuál es la temperatura ideal para la primavera.

Jardín primavera Freepik

Si bien muchas personas creen que lo mejor es fijar el aire en 16° o 20°, los especialistas advierten que esto no es recomendable. Configurarlo demasiado bajo puede generar un ambiente excesivamente frío y, por el contrario, dejarlo muy alto puede resultar insuficiente para los días más calurosos de la primavera.

Para aquellos que cuenten con aires acondicionados más modernos, los especialistas recomiendan aprovechar la función ECO, un modo que ajusta el consumo y ayuda a reducir la factura de electricidad sin perder confort.