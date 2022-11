Panaderos amenazan con movilizaciones: "Si no hay pan para el pobre, no hay paz para el rico"

El Centro de Panaderos de Avellaneda "27 de abril" se reunirá con Pablo Moyano en la sede de la CGT para frenar la inflación y los aumentos desmedidos del pan. "Si no hay pan para el pobre, no habrá paz para el rico", lanzó el presidente del Centro, Gastón Mora, a la vez que adelantó movilizaciones en caso de no lograr un acuerdo.