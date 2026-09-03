3 de septiembre de 2026 Inicio
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Oficializaron aumentos para empleadas domésticas: cuánto cobrarán hasta diciembre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció subas en las remuneraciones mínimas, que se aplicarán de manera escalonada hasta fin de año, y una suma no remunerativa por única vez correspondiente a agosto.

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La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió nuevos aumentos.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió nuevos aumentos.

Télam

El Gobierno oficializó nuevos aumentos para trabajadores de casas particulares, que se aplicarán de manera escalonada entre agosto y diciembre de 2026. El acuerdo incluye una suma no remunerativa de hasta $20 mil correspondiente a agosto.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Soledad Moreno.

El esquema contempla incrementos acumulativos del 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre.

Cómo serán los aumentos del servicio doméstico en los próximos meses

La suba correspondiente al mes de agosto es del 1,9% sobre los valores de julio de 2026. Además, se acordaron actualizaciones hasta fin de año que se distribuyen de la siguiente manera:

  • Agosto: 1,9% y bono
  • Septiembre: 1,8%, sumado a la incorporación al básico del 25% de la suma no remunerativa de agosto
  • Octubre: 1,7%, más la incorporación al básico del 50% de la suma no remunerativa de agosto
  • Noviembre: 1,6%, sumado al básico del 25% de la suma no remunerativa de agosto
  • Diciembre: 1,6%

Cómo será el pago del bono no remunerativo a empleadas domésticas

El bono extraordinario se computa de acuerdo a la cantidad de horas semanales trabajadas:

  • $8.000: menos de 12 horas por semana
  • $11.500: menos de 16 horas y más de 12 horas semanales
  • $20.000: más de 16 horas semanales

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