Canasta básica: en septiembre, una familia tipo necesitó $964.620 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer la Canasta Básica Total y Alimentaria de septiembre, por lo cual una familia compuesta por una pareja y dos hijos necesitó $964.620 para no ser pobre . Además, el mismo grupo requirió tener ingresos de, al menos, $428.720 para no caer en la indigencia.

En tal sentido, la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral para no caer en la indigencia, creció 1,7% en comparación con el mes anterior, un 189,9% interanual y arrastra un alza del 78,1% en el año.

El organismo que conduce Marco Lavagna detalló que una familia con tres integrantes requirió de $767.950 para no ser pobre y $341.311 para no caer en la indigencia. Además, señaló que un hogar con cinco miembros precisó de $1.014.568 para no estar dentro de la pobreza y $450.919 para no ser indigente.

El informe del Indec sobre Canasta básica familiar y total

Canasta básica septiembre

La inflación de septiembre fue de 3,5%, la cifra más baja desde enero del 2022

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 3,5%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, la inflación estuvo por debajo del 4% por primera vez desde enero del 2022, cuando marcó 3,9%, y sostiene la desaceleración tras la alta inflación que provocó la devaluación que impulsó Javier Milei a comienzos de gestión.

La inflación en los primeros nueve meses del año fue de 101,6% y la interanual 209%. Las tarifas fueron las que más aumentaron, seguidas por prendas de vestir y educación.