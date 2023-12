Milei enviará una nueva ley de blanqueo y una moratoria para deudores

Aunque no se precisaron fechas ni se aclaró si el mandatario convocará o no a sesiones extraordinarias, las fuentes del Palacio de Hacienda señalaron que la ley de blanqueo y la moratoria para deudores se presentan como un mecanismo fundamental para poder recaudar y contrarrestar así el "no hay plata" que Milei se encargó de repetir en su discurso de asunción.

De todas formas, el proyecto ingresará a un Congreso de lo más fragmentado, en el que La Libertad Avanza cuenta con 38 bancas en la Cámara de Diputados y apenas siete en el Senado, lo que representa menos del 15% de las voluntades totales, sumando ambas cámaras.

El proyecto de ley que envió Massa y no fue tratado en Diputados

En mayo de este año, el entonces presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, enviaron al Congreso un proyecto del ley de blanqueo denominado "Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado", que comprendía a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas.

Los bienes comprendidos en la iniciativa eran la tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior, incluyendo créditos, que no se encontraban declarados ante el fisco.

El bloque oficialista consiguió emitir dictamen de mayoría sobre el proyecto en agosto, luego de las PASO. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a tratarse en el recinto.