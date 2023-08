Máxima alerta entre los comerciantes por el aumento de precios: cómo repercute en las ventas

En ese sentido, ya se empezaron a sentir los incrementos en los frigoríficos que aseguran que entre lunes y martes sufrieron aumentos del 60%, y el de los combustibles, donde las estaciones de servicio subieron un 14% sus precios.

Pero también otros rubros se vieron afectados por los aumentos y mostraron una gran preocupación donde las listas de precios no pararon de modificarse.

La preocupación de los diferentes rubros comerciales por el aumento de precios

Para contener los aumentos de los precios, el ministerio de Economía anunció un acuerdo de precios con las principales empresas que prevé subas de 5% mensual por 90 días. La mesa de negociación incluyó a supermercados y mayoristas y próximamente se juntará con directivos de empresas de consumo masivo.

Sin embargo, los diferentes rubros mostraron su preocupación por el incremento por encima del 15%, dependiendo de los rubros y productos.

En ese sentido, en una recorrida de C5N por diferentes locales comerciales, las panaderías también sintieron el impacto en sus productos, donde el kilo de pan ronda los $800. “El pan había aumentado hace 15 días, pero intentó mantenerlo hasta el viernes que lo subí a $700. Ahora está $800”, explicó Leonardo.

“La próxima compra de la harina me dijeron que va a tener un aumento del 20%, pero otros proveedores me dicen que todavía no tienen precios, y otros dicen que no tiene mercadería, tampoco. Así estamos”, agregó.

ECONOMÍA: los PRECIOS en las PANADERÍAS tras la SUBA del DÓLAR

Otros de los rubros que se vieron afectados y que optaron, algunos, por no vender sus productos y otros remarcaron los números un 20%, son los corralones quienes aseguran que “no tienen listas definitivas, sino temporales”. “En promedio, donde más impactó es en los productos importados, de un 25% a 30% y donde todavía no hay listas definitivas”, aseguró el encargado de un corralón, Dante a C5N.

“En los últimos días las ventas mermaron un poco porque la gente está un poco a la expectativa de cómo se van acomodando los precios”, reconoció.

Por su parte, desde las ferreterías aseguran que cuando se abrió el mercado este lunes los precios aumentaron un 10%, pero rápidamente crecieron hasta un 25%. “Hay algunos que suspendieron las ventas de los productos, pero cuando lograron acomodar los precios enviaron la lista nueva, obviamente, todo remarcado”, subrayó Fernanda la propietaria del comercio ubicado en Palermo.

Al igual que en el rubro de la construcción, las ventas en las ferreterías bajaron. “Mermó la venta, pero los clientes como que ya se acostumbraron a los aumentos. La verdad, se quejan menos ahora que hasta la semana pasada”, destacó resignada en C5N.