Los salarios volvieron a ganarle a la inflación en agosto, pero acumulan una pérdida de casi 40% en 2024

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer que los sueldos de los trabajadores pertenecientes al sector privado, público y no registrado crecieron 5,7% promedio en el noveno mes del año, contra un IPC del 4,2% en el mismo mes.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó este viernes que los salarios en Argentina volvieron a ganarle a la inflación en agosto, pero acumulan una pérdida de casi 40% en lo que va del año . El informe publicado en sus redes oficiales detalla que en el noveno mes del año los sueldos que perciben empleados pertenecientes al sector privado, público y no registrado creció 5,7% promedio contra un IPC del 4,2%.

En términos interanuales, "el índice de salarios mostró una suba de 200,6%, como consecuencia de los incrementos del 224,9% en el sector privado registrado, 166,6% en el sector público y 184,1% en el sector privado no registrado", detalla el organismo. Dicho dato, frente a un IPC interanual del 236,7%, exhibe una pérdida de 36,1 puntos porcentuales.

A su vez, el indicador acumula una suba de 109,3% respecto de diciembre del año previo, debido a subas de 116,1% en el sector privado registrado, 93,5% en el sector público y 116,1% en el sector privado no registrado.

Salarios: qué pasó en cada sector

En base los datos analizado por la directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Julia Estrada, los salarios privados registraron en agosto una suba nominal de 5,0%, superando la inflación del mes. En términos reales, registran una pérdida del poder de compra de 3,5% vs. agosto de 2023, y en los primeros nueve meses de gestión de Javier Milei, la pérdida es de 1,8%.

En lo respecta al salario de empleados público, el índice registró un crecimiento nominal de 4,7% en el octavo mes del año, quedando por encima del aumento de precios mensual. A su vez, la pérdida de poder de compra vs. agosto de 2023 es de 20,8% y en el acumulado desde diciembre del año pasado cae 16,5%.

salario reales.jpeg

Por su parte, los salario no registrados tuvieron incremento nominal del 10,6%. "Sin embargo, debido a la estrecha vinculación que presenta con el SMVM, se realizó una regresión lineal (R2=0,9957) para proyectar 5 meses sin información precisa. El SMVM aumentó 3,2% en agosto por lo que los salarios no registrados, con la metodología utilizada por CEPA, registraron aumentos nominales de 3,22%. La evolución marca -27,8% en poder adquisitivo vs. ago-23 y en los 9 primeros meses de este gobierno pierde 20,5%",concluyó la diputada en su cuenta de X.