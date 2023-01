Libreta de la AUH de ANSES: qué pasa si no la entregué en 2022

Los titulares de AUH que no presenten la Libreta no recibirán el 20% retenido en 2021.

Qué pasa si no presenté la Libreta AUH en ANSES

Los beneficiarios de AUH que no presenten el formulario y no realicen el trámite de la Libreta, no cobrarán el 20% retenido en 2021, que equivale a $10.772. De todas formas, el organismo previsional no realizará la suspensión del beneficio como sí hacía anteriormente.

Hasta cuándo podía presentar la Libreta AUH de ANSES

El trámite para poder obtener el 20% retenido durante 2021 se podía realizar hasta el 31 de diciembre de 2022. De esta manera, se reciben los $10.772 donde el plazo para que te depositen dicho monto alcanza los 60 días como máximo.

Cómo es el trámite para cobrar la Libreta AUH

Para poder tramitar la Libreta AUH y recibir el extra, los beneficiarios deberán seguir los siguientes pasos: