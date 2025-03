La producción de energía cayó 0,7% interanual en el 4° trimestre de 2024

image.png

Sector de electricidad

La generación neta de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional, que no incluye la generación utilizada como insumo en el proceso de producción de las centrales eléctricas, muestra en el cuarto trimestre de 2024 una disminución de 2,1% respecto a igual período de 2023, relacionado principalmente con una menor generación hidráulica.

Consultadas acerca de sus expectativas para el primer trimestre de 2025, respecto a igual período del año anterior, 50,0% de las firmas prevé que la demanda interna aumentará, 25,0% estima que disminuirá y 25,0% considera que no variará. Respecto a las exportaciones, 25,0% de las firmas considera que sus envíos al exterior no variarán, y el restante 75,0% no prevé exportar.

Sector gasífero

El gas distribuido, que no incluye lo entregado a las centrales eléctricas, registra una variación negativa de 7,3% en el cuarto trimestre de 2024 respecto a igual período de 2023.

Consultadas acerca de sus expectativas para el primer trimestre de 2025, en comparación con igual período del año anterior, 66,7% de las firmas consultadas prevé que la demanda interna no variará y 33,3% considera que aumentará. Con respecto a las exportaciones, 33,3% de las firmas considera que las ventas externas aumentarán, 16,7% considera que no variarán y 50,0% no prevé exportar en el mencionado trimestre.

Sector petrolero

Los derivados del petróleo seleccionados para el cálculo del ISE, medidos en toneladas equivalentes de petróleo (TEP), registran en su conjunto una variación positiva de 5,1% en el cuarto trimestre de 2024 respecto a igual período del año anterior. Analizando los derivados del petróleo que se utilizan en el cálculo del ISE, si se compara el cuarto trimestre de 2024 respecto a igual período de 2023, las principales incidencias positivas se verifican en gasoil neto de centrales eléctricas y en naftas.

Consultadas acerca de sus expectativas para el primer trimestre de 2025, en comparación con igual período del año pasado, 60,0% de las firmas estima que la demanda local de sus productos aumentará, 30,0% considera que no variará y 10,0% prevé que disminuirá. Con respecto a las exportaciones, 30,0% estima que sus envíos al exterior aumentarán, 30,0% considera que no variarán, 10,0% considera que disminuirán y 30,0% de las empresas pertenecientes al sector prevé no exportar.

Maquinaria agrícola: en el 4° trimestre de 2024, las unidades vendidas de cosechadoras aumentaron 98,1% interanual

Este miércoles el Indec también dio a conocer el informe de maquinaria agrícolas. Durante el cuarto trimestre de 2024 alcanza una facturación de 571.904,1 millones de pesos, lo que representa un aumento de 275,5% en relación con el mismo trimestre de 2023.

Los tractores presentan el nivel de facturación más alto del trimestre, con 216.353,0 millones de pesos, lo que representa una suba de 194,9% en comparación con igual trimestre del año anterior. La facturación de implementos, cosechadoras y sembradoras aumenta 447,7%, 380,4% y 222,5%, respectivamente.

En el cuarto trimestre de 2024, el total de unidades vendidas nacionales e importadas de todos los segmentos de maquinaria registran subas interanuales. Las cosechadoras tienen el mayor incremento respecto a igual trimestre del año anterior, con 98,1%; los implementos, 34,2%; las sembradoras, 11,5%; y los tractores, 7,1%.

Con respecto a la participación de las unidades de origen nacional en el total de ventas en unidades, en el cuarto trimestre de 2024, los implementos de producción nacional presentan una participación de 88,7%; los tractores, de 82,7%; y las cosechadoras, de 76,0% en el total de unidades vendidas de sus respectivos segmentos.