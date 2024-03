La Mesa de Enlace rechazó nuevos impuestos y tasas: "Es la política la que debe ajustar"

En tal sentido, sobre el objetivo del aumento de la carga impositiva, expresó que "pareciera que el único fin que los moviliza es el de recaudar más y no el de mejorar los servicios que brindan y por los cuales se pagan importantes sumas. Es insostenible la fuerte presión impositiva y tributaria que el sector soporta desde hace décadas".

También alertó que no pueden afrontar más tasas: "No estamos en condiciones de recibir ni aumentos desmedidos como se quieren aplicar, y menos aún, nuevas tasas que claramente tienen fines meramente recaudatorios. En muchos casos no son constitucionales y van en contra de las leyes vigentes y de las competencias de los municipios".

"Decimos basta de nuevos impuestos a los más de cien gravámenes de distinta naturaleza, y desde las entidades del campo, apostamos al diálogo y a la construcción de políticas agropecuarias que faciliten las inversiones, podemos producir más y generar empleo genuino", concluyó en esta línea.

Mesa de Enlace documento impuestos

Casi la mitad de lo que se paga por alimentos son impuestos y tasas

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advirtió que los impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales representan el 43,9% del valor final de los principales alimentos de consumo masivo.

En el informe del IARAF, que se realizó después del anuncio del Gobierno acerca de una apertura de importaciones y sobre nueve productos de consumo masivo, se marcó que cuentan con un precio de $50.064 y de este valor "se ha verificado una carga tributaria de $21.993, es decir, del 43,9% del valor de la compra".

En tanto, en el análisis se aclaró que hay dos grupos de alimentos de acuerdo al IVA que los grava. Además, existen dos categorías de bebidas basadas en las alícuotas de tributos internos. Sobre los referidos en base al Impuesto al Valor Agregado, los que son Tipo I se trata de alimentos que cuentan con una alícuota de IVA del 10,5% con una carga impositiva del 36,2%.

En tal sentido, los Tipo II consisten en alimentos como arroz, fideos, aceite, galletas o mermeladas que tienen una alícuota de IVA del 21% con una carga fiscal del 41,8%.

Con respecto a los Tipo III y IV, se trata de bebidas sin alcohol que se deben incorporar los impuestos internos, además de todos los tributos de los alimentos, aunque la carga fiscal varía debido a que en el caso de los Tipo III, los gravámenes internos son del 4%, integrado por agua mineral y jugos, con una carga impositiva del 46,7%. Además, para los IV, que comprende a bebidas gaseosas, los tributos internos son del 8% con una carga del 48,1%.