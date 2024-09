La mala noticia que dio ANSES para un grupo de beneficiarios: no lo vas a poder creer

El organismo previsional que está a cargo de Mariano de los Heros explica que estas pensiones están destinadas a personas que no pueden trabajar debido a problemas de salud o vulnerabilidad social, y no tienen otros ingresos. Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con una serie de requisitos estrictos, que incluyen no recibir otros ingresos del Estado, no tener empleo formal, y contar con un nivel de ingresos insuficiente para sostenerse.