La inversión que recomendó una experta que puede ser la estrella del 2024

dólar cripto o dólar bitcoin.jpg Recientemente Bitcoin alcanzó un valor récord de 69.000 dólares.

La CEO del fondo Ark Invest explicó que el valor de la criptomoneda puede subir rápidamente y alcanzar el impresionante valor de u$s1,5 millones para el año 2027, es decir, aumentarlo 21 veces en solo tres años. Tiempo atrás, Wood había anticipado este número pero para el 2030; sin embargo, adelantó su expectativa debido al rendimiento que viene teniendo.

Por qué subirá el precio del bitcoin, según la experta

En una entrevista con el empresario tecnológico Peter Diamandis, Cathie Wood señaló que un factor que impulsará la escalada en el valor de Bitcoin es el interés creciente de los inversores institucionales en la criptomoneda. "Si se tiene en cuenta el empuje institucional hacia Bitcoin, como una nueva clase de activo, se convierte en un deber fiduciario considerarlo", evaluó la Reina de la Bolsa.

A su vez, Wood argumentó que la escasez de BTC (tiene un suministro máximo fijado en 21 millones de unidades, aunque actualmente circulan uno 19,6 millones de activos) afectará positivamente a su cotización. Así, cada dólar institucional invertido en la criptomoneda tendrá mucho mayor impacto en el valor de la criptomoneda que en años anteriores, de acuerdo a la visión de la especialista.

Precio negativo del bitcoin, según la experta

Para tranquilizar a los escépticos, Cathie Wood también especuló con la posibilidad de que en un escenario pesimista la moneda digital no incremente su valor en los números estipulados. De todos modos, la "Reina de la Bolsa" aseguró que incluso en un mercado desfavorable, el precio de Bitcoin podría rondar entre los u$s 258.3000 y u$s 682.000 para 2030.