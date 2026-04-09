9 de abril de 2026 Inicio
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La industria bajó un 8,7% interanual en febrero y encadenó su octavo mes consecutivo de caída

El Instituto Nacional de Estadística y Censos advirtió una merma en la actividad en comparación con el mismo mes de 2025. También disminuyó un 4% en comparación con enero. El sector automotor y el rubro textil fueron los más afectados.

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La industria
La industria, en caída libre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) expuso que el índice de producción industrial manufacturero cayó un 8,7% interanual en febrero, mientras que bajó un 4% en comparación con enero. De esta manera, encadenó su octavo mes al hilo de merma.

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En un informe, el Indec señaló que en febrero, 14 de los 16 rubros de la industria manufacturera bajaron interanualmente, ya que se registraron caídas en Productos textiles (33,2%), Maquinaria y equipo (29,4%), Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (24,6%), Otros equipos, aparatos e instrumentos (24,6%), Otro equipo de transporte (19,8%) y Prendas de vestir, cuero y calzado (18,2%).

Industria actividad febrero Indec
La industria volvi&oacute; a bajar en febrero.

La industria volvió a bajar en febrero.

También se registraron disminuciones en Productos de caucho y plástico (15,7%), Productos de tabaco (14,9%), Industrias metálicas básicas (12,5%), Otras industrias manufactureras (12,3%), Productos minerales no metálicos (7,2%), Alimentos y bebidas (6,9%), Productos de metal (5,7%) y Madera, papel, edición e impresión (1,5%).

En tanto, subió la actividad en Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (19,7%) y Sustancias y productos químicos (3,7%).

La economía volvió a paralizarse en febrero

La actividad económica volvió a paralizarse en febrero y le trae un nuevo dolor de cabeza al equipo económico del Gobierno, que ya sufrió un revés con la inflación esperada para marzo. Los últimos datos de consultoras hablan de una merma tanto a nivel interanual (-2,9%), como mensual (-0,5), donde la industria es el sector más golpeado, con caídas de hasta un 11%.

La situación ya fue reconocida por el propio ministro de Economía, Luis Caputo, el miércoles en la Bolsa de Comercio de Rosario donde aseguró que "me preocupa la velocidad de la recuperación. Tenemos potencial para estar creciendo al 9% o 10%”.

En este sentido, adelantó: “Por ahí el EMAE (actividad económica) de febrero da para abajo, por ahí la inflación del mes pasado (por la nafta y educación) de más alta, no importa. No nos va a desviar del rumbo. Vamos a llegar a la meta”.

El Índice General de Actividad (IGA) realizado por Orlando Ferreres, marca que la actividad industrial bajó en febrero un 2,9% interanual y 0,5% mensual. La merma, argumentan, está asociada principalmente a "la mala situación de la industria y del comercio, y en menor medida a una contracción más circunstancial de la generación eléctrica".

"El fuerte impulso que muestran los sectores de minas y canteras, el agro y la intermediación financiera no alcanzaron a revertir la cifra negativa del segundo mes del año", lamentaron. De cara a los próximos meses, adelantan que esperan "seguir viendo una marcha de la actividad a dos velocidades".

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