La industria global del cannabis se consolida en 2025 con ingresos históricos y un horizonte expansivo Informes internacionales anticipan una facturación de hasta u$s57.000 millones este año, impulsada por la diversificación de productos y la apertura de nuevos marcos regulatorios en mercados clave.







El valor global del mercado podría superar los u$s310.000 millones en diez años.

El mercado global del cannabis cerrará 2025 en una etapa de consolidación económica, marcada por la profesionalización del sector y un avance regulatorio sostenido. Según el informe Cannabis Market Size, Share & Industry Growth Report 2030 de Mordor Intelligence, el valor del mercado legal alcanzará los u$s44.600 millones este año, reflejando la maduración de una actividad anteriormente marginal.

Por su parte, la consultora Research Nester eleva las expectativas para el cierre de 2025 a u$s57.360 millones, proyectando un crecimiento interanual del 16,5%. Este volumen de negocio evidencia un cambio estructural donde la industria ya no se limita a la flor seca, sino que integra investigación científica y desarrollo farmacéutico con grandes compañías de consumo.

La expansión del sector se traduce en la incorporación de segmentos de alto valor agregado, como bebidas infusionadas, aplicaciones de bienestar y cannabinoides específicos. En este contexto, el informe destaca que la industria atrae inversiones de largo plazo al generar "economías de escala en distintos eslabones de la cadena productiva", integrándose a la economía formal global.

Pese al optimismo, el desarrollo pleno convive con desafíos normativos, ya que las regulaciones siguen siendo "estrictas y, en muchos casos, fragmentadas". Las discrepancias legales entre regiones generan costos adicionales para las empresas, mientras que el debate sobre salud pública obliga a los reguladores a mantener una cautela constante en sus políticas de apertura.

Proyecciones a largo plazo y nuevos polos regionales Hacia la próxima década, las proyecciones indican un crecimiento exponencial con una tasa anual compuesta superior al 18% hasta 2035. De mantenerse esta tendencia, el valor global del mercado podría superar los u$s310.000 millones, posicionando al cannabis como uno de los sectores con mayor potencial de expansión y dinamismo estructural a nivel mundial.