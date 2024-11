La economía sigue en crisis: la gente prefiere caminar para gastar menos en transporte

La gente no llega a fin de mes.

Desde el Gobierno festejan la baja de inflación, pero esto no se refleja ni en los salarios ni en los precios. Luego de los aumentos en servicios, telefonía celular, alimentos y prepagas, la gente admite que prefiere caminar un poco más para ahorrar en la SUBE.

"A esta altura del mes se hace más complicado y cuesta. Por ejemplo yo decidí tomar el subte B y después camino unas 20 cuadras. La verdad nunca alcanza. Cargo la SUBE una vez al mes, pero igual no es suficiente", contó una de las vecinas. Además agregó: "Soy jubilada y también trabajo, no me doy otros lujos. Llego a fin de mes como puedo".

"Estoy sobreviviendo, está todo caro. Cargo por mes, pero empecé a caminar para estirarlo", contó otro de los vecinos del barrio de Villa Urquiza.

"Me quedé en la calle porque no puedo ni pagar el alquiler. Estoy viviendo de prestado de acá para allá, el señor presidente no se fija de esto. Soy mamá soltera, tengo dos hijas menores de edad", lamentó una mujer.