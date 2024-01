La deuda por importaciones alcanzó los u$s26.000 millones

El Padrón de Deuda Comercial por importaciones con proveedores del exterior alcanzó los u$s 26.000 millones registrados, unos u$s5.000 millones más que la semana pasada

El monto se compone de u$s 20.500 millones de grandes empresas; u$s 2.800 millones de empresas medianas; y u$s 2.700 millones de pequeñas y microempresas.