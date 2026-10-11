La Cámara de Construcción reclamó "infraestructura" al Gobierno: "No hay crecimiento posible"

El presidente de la entidad, Gustavo Weiss, remarcó que una gran parte de la financiación "la tiene que hacer el estado". Además, advirtió que cerraron 2.000 empresas y agregó que la actividad cayó un 25% entre mediados de 2023 y 2024.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss , alertó sobre la caída de la actividad del sector y pidió una inversión en infraestructura, a la que definió como "un cuello de botella muy importante para el crecimiento". Además, se refirió a la postura del Gobierno y subrayó que una gran parte de la financiación "la tiene que hacer el Estado".

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Weiss advirtió por la merma del ritmo del sector e hizo alusión a los indicadores. "La actividad nuestra cayó un 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024. A partir de mediados de 2024 estamos estabilizados, pero 25% abajo del último pico" , expresó.

En tal sentido, señaló que entre mediados de 2023 y 2024 se perdieron cerca de 120.000 puestos de trabajo y agregó que desde entonces el nivel de empleo dejó de disminuir, aunque aclaró que tampoco repuntó. Además, marcó las compañías que cerraron por la situación: "Tenemos 2.000 empresas menos que antes".

En tanto, el titular de la cámara empresarial reclamó un soporte estructural: "La infraestructura es decisiva para el desarrollo de otras actividades. Sin eso, no hay crecimiento posible". También mencionó un empeoramiento en el estado de las rutas, ferrocarriles y otras obras que inciden sobre los costos productivos.

En este marco, Weiss recordó un estudio del Consejo de Políticas de Infraestructura, que subrayó que el país debería llegar a niveles de inversión equivalentes a cerca del 25% del PBI por año para sostener un crecimiento de alrededor del 3%. "Son cifras inimaginables en Argentina" , aseveró.

Los dichos ocurrieron después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) advirtiera que la actividad de la construcción creció un 0,4% en agosto respecto a julio, pero cayó un 4,4% interanual en relación a agosto de 2025, mientras que la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado disminuyeron un 0,3% respecto al mismo mes del último año y también se redujo, por el mismo porcentaje, la superficie autorizada por los permisos de edificación.

Cuáles son las expectativas de las grandes empresas de la construcción para el porvenir de la actividad

El 76,2% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que el 13,3% estima que disminuirá y el 10,5%, que aumentará, según la encuesta cualitativa realizada por el Indec.

Las empresas que realizan principalmente obras privadas y que prevén que la actividad del sector aumentará en los próximos tres meses indican como principales causas el crecimiento de la actividad económica (28,4%) y la estabilidad de los precios (21,7%).

Mientas que quienes prevén que la actividad del sector disminuirá en los próximos tres meses indican como principales causas la caída de la actividad económica (32,2%) y los atrasos en la cadena de pagos (21,4%).