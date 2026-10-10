Quiénes pueden recibir más de $390.000 de ANSES durante 12 meses El organismo previsional establece condiciones específicas para acceder a esta asistencia económica, cuya duración depende de los aportes realizados y de la situación laboral de cada solicitante. Por Agregar C5N en









La prestación está destinada a trabajadores que perdieron su empleo y cumplen con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo.

Cuál es el monto máximo que se paga en octubre.

Qué condiciones permiten extender el beneficio hasta 18 meses.

Cómo realizar el trámite y qué requisitos exige el organismo previsional. La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo bajo determinadas condiciones. El monto depende del salario anterior y de los aportes realizados, ¿quienes pueden recibir más de $390.000 de La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante 12 meses?.

Las personas que cumplen con los requisitos deben iniciar el trámite ante ANSES dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral. Antes de realizar la solicitud, es importante reunir la documentación que acredite el cese laboral y verificar que los aportes estén registrados. Para conocer los requisitos vigentes y los pasos de la gestión, se recomienda consultar los canales oficiales de la entidad previsional.

Las personas mayores de 45 años pueden acceder a una extensión de hasta seis meses adicionales, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. De esta manera, el período total de cobertura puede llegar a los 18 meses. La extensión no es automática para todos los beneficiarios: la duración inicial depende de los aportes y de las circunstancias en las que terminó la relación laboral.

Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES El beneficio está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin empleo por causas contempladas en la normativa, como un despido sin justa causa, la finalización de un contrato o el cierre de la empresa empleadora. Para acceder, es necesario cumplir con los requisitos de aportes según la modalidad laboral. En el caso de los trabajadores permanentes, se exigen al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores al cese laboral.

La cantidad de cuotas depende del tiempo trabajado y de los aportes registrados. Según la información publicada, quienes reúnen las condiciones pueden cobrar la prestación durante un máximo de 12 meses. Según la información difundida, en octubre el monto mínimo es de $195.600 y el máximo alcanza los $391.200. El importe individual se calcula tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos seis meses trabajados, dentro de los límites establecidos.

El monto máximo equivale al Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente para el período señalado en la publicación. Por eso, el importe que cobra cada persona puede variar según su salario anterior.