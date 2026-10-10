10 de octubre de 2026 Inicio
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Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES después del feriado con fin de semana largo de octubre 2026

El asueto nacional modificará la actividad bancaria durante el descanso extendido y afectará la continuidad del cronograma previsto para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

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El calendario de pagos de ANSES tendrá una pausa durante el feriado del lunes 12 de octubre y se retomará el martes 13.

El calendario de pagos de ANSES tendrá una pausa durante el feriado del lunes 12 de octubre y se retomará el martes 13.

  • Qué prestaciones se pagan antes del fin de semana largo.
  • Cómo afecta el feriado al cronograma de octubre.
  • Cuándo se reanudan los depósitos de ANSES.
  • Dónde consultar las fechas de cobro según la terminación del DNI.

El fin de semana largo modificará la continuidad de las acreditaciones del mes: los beneficiarios deberán tener en cuenta las fechas previstas para saber cuándo cobrarán sus haberes y asignaciones. ¿Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES después del descanso extendido de octubre 2026?

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El lunes 12 de octubre es feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Por este motivo, no habrá una nueva jornada de liquidaciones dentro de la agenda habitual. La pausa no implica la pérdida ni la suspensión definitiva de los haberes. Los depósitos continuarán de acuerdo con las fechas establecidas para cada grupo de destinatarios.

Para verificar el día de acreditación, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de ANSES y consultar la agenda de cobros de octubre. Allí podrán identificar el cronograma correspondiente a su prestación y comprobar la fecha asignada según la terminación del documento.

Así continúa el calendario de pagos de ANSES en octubre 2026

Este viernes 9 de octubre continúa el cronograma de pagos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Las fechas se organizan según la prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las acreditaciones se retomarán el martes 13 de octubre, una vez finalizado el feriado. Desde esa jornada, el cronograma seguirá según la prestación correspondiente y la terminación del DNI.

Entre los grupos incluidos en la jornada se encuentran:

  • Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.
  • Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Asignación Familiar por Hijo.
  • Asignación por Embarazo.
  • Pensiones No Contributivas (PNC).
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
  • Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento.

Para confirmar qué titulares cobran en cada jornada, es importante consultar el cronograma oficial del organismo previsional.

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