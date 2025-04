La angustiante situación de los panaderos: ofrecen facturas del día anterior a mitad de precio para mantener las ventas

El representante del sector señaló que los datos del INDEC sobre la inflación son muy distintos a los precios que los panaderos reciben en la materia prima. En ese sentido, destacó que en las últimas dos semanas los huevos sufrieron un aumento del 15%. Además tuvieron aumentos similares en insumos claves como la grasa, la manteca, la margarina y la harina. A eso se le suma el incremento de los servicios de luz, agua y gas.

"Vemos con gran preocupación lo que está sucediendo. Antes el cliente venía y te compraba un kilo de pan y hoy compran solo un cuarto. El problema es cuando ya no te compran", advirtió Santoandre.

Luego contó que hay rubros que están dejando de existir en las panaderías. "El rubro de confitería va quedando en el olvido. Hay panaderías de barrio, ya tradicionales, que no tienen bombones, masa fina, masas secas. Eso ya no se realiza porque no se vende. Por el alto costo de producción y la escasa venta no lo podes elaborar. Los clientes vienen y se llevan lo justo".

Santoandre contó que en los primeros días de abril, un sándwich de miga osciló entre los 1500 y los 1800 pesos cada uno, mientras que la docena de facturas puede rondar entre los 6.500 y los 10.000 pesos. Ante la caída de las ventas, desde FIPPBA decidieron poner a mitad de precio las facturas del día anterior para atenuar la caída de las ventas.

"La factura del día anterior se vende 40% 50% menos. Es fundamental que el cliente que viene a comprar pan se de un gustito. Compran la factura del día anterior para compartir un mate con la familia", expresó. Luego agregó: "Las panaderías van inventando para afrontar la crisis. Algunas ponen mesas con cafetería, o venden comida para poder llevar adelante el desafío que lleva la presión tributaria que tenemos hoy en día", completó.

Por la suba de costos, el precio del pan aumenta un 12 por ciento

Numerosos centros de panaderos de la provincia de Buenos Aires agrupados en la Cámara de Industriales Panaderos ( CIPAN) informaron que a partir del 1 de abril se vieron obligados a aumentar el precio del pan y de los productos panificados que comercializan, en un orden del 12%, como consecuencia de las importantes subas de los costos que se registran en la industria panadera.

“Tuvimos que tomar la decisión debido a los constantes aumentos que venimos sufriendo en las materias primas, los insumos, combustibles y las tarifas de los servicios públicos”, explicó Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Merlo y uno de los máximos referentes de la CIPAN.

“Lamentablemente no podemos asegurar que no vaya a haber nuevos incrementos en el corto plazo, ya que los precios no dejan de subir. Dicen que la inflación bajó, pero nuestros costos siguen aumentando día a día”, sostuvo Pinto.

“Hace un año que no aumentábamos nuestros productos, pero la verdad es que ya era insostenible, queremos tratar de evitar cierres de panaderías y pérdida de fuentes de trabajo”, concluyó el dirigente panadero bonaerense.