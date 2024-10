La advertencia de Ricardo Arriazu al Gobierno: "En Argentina, prácticamente no crece el empleo"

El economista Ricardo Arriazu afirmó este martes que “en Argentina, prácticamente no crece el empleo” . Lo hizo al realizar un análisis macroeconómico en la Cumbre Aseguradora Argentina, llevada a cabo en Puerto Madero. Además, pronosticó un crecimiento del 5,2% para el 2025 y pidió “entender lo que se hizo en 1870 y 1900 para repetirlo”.

Además, agregó: “Yendo a cada uno de los sectores, tiene que crecer el empleo. En Argentina prácticamente no crece el empleo y tiene que haber una estabilidad de precios, porque, sin estabilidad de precios, todo lo que se asegura no se sabe qué es”. “Tiene que crecer el parque automotor, tiene que haber una solución a la problemática de la vivienda”, ejemplificó.

Durante su oratoria, el fundador de Arriazu Macroanalistas subrayó que en el país “no son 100 años de decadencia, sino 120”. Tras analizar la política económica de finales del siglo XIX, enfatizó en “hay que entender lo que se hizo en 1870 y 1900 para repetirlo”.

“En los últimos 30 años del siglo XIX, duplicamos la producción, pasamos a ser la China del mundo y un país que atrajo ocho millones de inmigrantes netos y la mitad de los capitales de Inglaterra. Creo que hay que repetirlo. ¿Qué hicimos? Una Constitución basada en la propiedad privada, con derechos y obligaciones, una Justicia relativamente independiente y la inserción en el mundo”, manifestó.

En otro momento, sostuvo que "Argentina tiene una oportunidad en la minería de cobre hacia adelante. Si bajan retenciones al agro, puedo incrementar 30% la producción y la industria del conocimiento y el turismo".

"El país podría crecer 5% por año y eso se trasladaría al seguro. Para 2025 proyectamos 5,2% de crecimiento de la actividad económica. Pero el riesgo es una crisis política o una mala decisión", detalló sobre el futuro de la economía.

El guiño a Milei por el ancla fiscal

“Yo no lo conozco. Nunca hablé con él. Sus formas me podrán gustar o no, pero yo quiero ver lo que hace”, señaló Arriazu sobre la figura del Presidente.

Luego hizo un guiño a la relación entre el jefe de Estado y el ministro de Economía Luis Caputo: “Hoy no tenemos un ministro que tiene que convencer al Presidente. (Juan) Sourrouille convenció a Alfonsín dos meses; Cavallo convenció a Menem, dos años. Ahora no es el caso”.

En un continuado con el análisis macroeconómico, Arriazu sostuvo que “los años negativos que tuvo la Argentina se producen por crisis en la balanza de pagos. Solo tuvimos superávit tras las crisis o con boom de precios internacionales”

“El déficit fiscal no es bueno ni malo, pero depende de en qué lo gastas. Si lo uso para gasto corriente, tenemos un problema”, sumó.

En el mismo sentido se pregunto: “¿Cómo hago para eliminar estos ciclos? No hay que gastar y emitir de más, pero políticamente es más complicado, y ahí está la lucha de los sectores”.

Qué dijo Arriazu sobre el tipo de cambio

Para el economista, “la clave del programa” del Gobierno es implementar un esquema “del tipo de los 60 y 70″ el cual implica “sobredevaluar y mantenerlo relativamente fijo”.

“Si se mueve el dólar, sube la tasa de inflación”, sumó al realizar una defensa sobre la actual política cambiaria. De todas maneras, calificó como un “error” la baja de la tasa de interés que se aplicada junio, que generó una pérdida de reservas en el Banco Central.