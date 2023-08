La Aduana secuestró mercadería de contrabando por $1.000 millones en cuatro provincias 

Los agentes del organismo llevaron adelante el “Operativo Cerrojo Norte” en conjunto con los binomios guía - can; y métodos no intrusivos de control: camión escáner y el escáner móvil. De esta manera se lograron detectar productos que no contaban con la documentación suficiente y realizan un ingreso irregular al pais. A la vez, había mercadería que para su importación le correspondía la debida certificación de la ANMAT y no la tenía.