De qué se trata Extraction, la película de acción y suspenso que está sorprendiendo a todos en Netflix El término "Misión Secreta: Extraction" se refiere a una película de acción de 2013, aunque es común que se confunda con la popular saga de Netflix protagonizada por Chris Hemsworth. + Seguir en







Esta gran producción estadounidense ya está disponible en la popular plataforma de streaming que no para de sumar estrenos a su catálogo y últimamente se han inscripto muchos suscriptores que la convierten en la mejor del mundo.

El término "Misión Secreta: Extraction" se refiere a una película de acción de 2013, aunque es común que se confunda con la popular saga de Netflix protagonizada por Chris Hemsworth. Es un thriller de acción de bajo presupuesto protagonizado por Jon Foo.

Mercy, un agente de las Fuerzas Especiales de EE. UU., es el único superviviente de una misión fallida para extraer a un prisionero de una cárcel de máxima seguridad en Chechenia.

Esta gran producción estadounidense ya está disponible en la popular plataforma de streaming que no para de sumar estrenos a su catálogo y últimamente se han inscripto muchos suscriptores que la convierten en la mejor del mundo. En esta nota te dejamos toda la información de su trama y un adelanto para que no te la pierdas este segundo fin de semana de abril 2026.

Sinopsis de Extraction, la película tendencia en Netflix "Misión secreta: Extraction" (2013) es una película de acción y suspenso dirigida por Tony Giglio, protagonizada por Jon Foo, Falk Hentschel y Vinnie Jones. La trama sigue a un agente de las Fuerzas Especiales que intenta rescatar a un prisionero en Chechenia, destacando por sus intensas escenas de lucha sin dobles.

mision secreeta Tráiler de Extraction Embed - Misión Secreta Trailer subtitulado (2013) Reparto de Extraction El reparto principal de la película de acción de 2013 Misión secreta (título original: Extraction), dirigida por Tony Giglio, está encabezado por:

Jon Foo como Mercy

como Mercy Falk Hentschel como Martin

como Martin Vinnie Jones como Ivan Rudovsky

como Ivan Rudovsky Joanne Kelly como Natalie Meyers

como Natalie Meyers Sean Astin como Kyle Black

como Kyle Black Danny Glover como Harding

como Harding Otros miembros del elenco incluyen a Adam Croasdell (Alexei), Brandy Grace (Chloe) y Spencer Garrett (el hombre de negro) mision se