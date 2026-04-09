Qué pasó con "Lolo": el famoso guitarrista de Miranda El dúo pop conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas antes era un trío: qué fue de la vida de su tercer integrante, que abandonó la banda en después de años de carrera. + Seguir en







El dúo Miranda! antes era un trío: qué fue de la vida del guitarrista Lolo, que inspiró la canción más conocida. Miranda comenzó como un trío musical integrado por Alejandro Sergi, Juliana Gattas y Lolo Fuentes.

Lolo Fuentes fue uno de los fundadores de Miranda! y dejó su marca en los primeros años del grupo.

Su nombre quedó inmortalizado en una de las canciones más populares de la banda, "Don".

Tras su salida de la banda en 2014, continuó su camino musical con proyectos propios y colaboraciones.

Actualmente mantiene un perfil más bajo, enfocado en la experimentación sonora y la docencia. El pop local de los años 2000 estuvo marcado, sin dudas, por el músico Lolo Fuentes. El guitarrista fue una pieza clave en el armado inicial de Miranda!, banda que logró instalar un estilo propio dentro de la escena local y regional. Su guitarra acompañó el crecimiento del grupo junto a Alejandro Sergi y Juliana Gattas, en una etapa que combinó masividad con una identidad estética definida.

El músico participó en discos de Miranda! que marcaron época como Es Mentira, Sin Restricciones y El Disco de tu Corazón, en un período que se extendió entre 2002 y 2014. Sin embargo, diferencias internas llevaron a su salida del proyecto, lo que abrió una nueva etapa en su carrera, lejos del foco mediático pero sin abandonar la actividad artística.

Lolo Fuentes, exguitarrista de Miranda! Lolo Fuentes tocó con Miranda! desde su fundación, hasta 2014. Qué fue de la vida de Lolo, el ex guitarrista de Miranda Nacido en Madrid y criado en el barrio porteño de Villa Devoto, Fuentes tuvo una formación atravesada por influencias internacionales como Queen y Kiss, que definieron su interés temprano por la música. Antes de su salto a la popularidad con Miranda!, integró el grupo Flores Negras, donde comenzó a desarrollar su identidad musical.

Tras su salida de la banda, continuó componiendo y tocando junto a músicos como Facu Suárez y Sebastián Panela, en un proyecto que combinó elementos del pop con influencias del jazz del siglo XX. En paralelo, amplió su búsqueda hacia otros géneros, incluyendo el rap, y se volcó también a la enseñanza musical, siguiendo la línea de formación adquirida junto a Lucía Maranca.