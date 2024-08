Horacio Marín adelantó que el objetivo de YPF es que "Argentina sea exportador de energía por u$s30 mil millones anuales"

"Un pilar para eso es el desarrollo pleno de Vaca Muerta, en el cual tenemos la mitad para petróleo y la otra mitad es el proyecto del gas natural licuado (GNL), que es ser exportador de gas. Si logramos ese proyecto, Argentina puede llegar a ser el quinto exportador mundial de GNL", detalló.

Marín remarcó que "Vaca Muerta es un excelente activo: son las segundas reservas de gas no convencional y muchas reservas de petróleo". "Las reservas que tenemos nos permiten ser un exportador. Si no lo logramos se queda mucha riqueza en el subsuelo y nos perdemos una oportunidad única de exportar y mejorar, bajar la pobreza, que no haya problemas con los tipos de cambio, va a ser un gran motor", definió.

Vaca Muerta yacimiento

Consultado sobre la decisión de la empresa de instalar la planta de licuefacción en la provincia de Río Negro y no en Bahía Blanca, lo que fue catalogado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como "una cuestión política", el presidente de YPF enfatizó que "fue puramente técnica".

"Cuando se firmó un memorándum de entendimiento con Petronas en su momento, había una ley en la provincia de Río Negro que no permitía la existencia de puertos de energía. Cuando llegué a YPF ya estaba un oleoducto que iba a Punta Colorada, que va a ser el primer proyecto RIGI de Argentina que va a sacar el cuello de botella definitivo de Vaca Muerta. Es una inversión de u$s2500 millones que la vamos a hacer entre todas las compañías operadoras, tenemos firmado un porcentaje muy grande y estamos en negociaciones con alguna empresa grande norteamericana de midstream que son los que transportan", precisó.

"Con el oleoducto en Río Negro, se hizo un análisis y ahí uno tiene 300 kilómetros menos de gasoducto, alrededor de u$s1000 millones de ahorro de capital. Hay pros y contras para ambos lados y lo que hicimos fue tener en cuenta todo. El puerto de Bahía Blanca es uno bien establecido, que opera muy bien, pero teníamos que hacer 300 hectáreas de relleno. Llegamos a la conclusión de que era mucho más económico para el proyecto ir a Río Negro. El gobierno de Río Negro dio buenos incentivos y era más económico ir ahí, por eso tomamos la decisión. Acá no hay ningún tema político en el medio. Contratamos a una consultora y ellos concluyeron que había millones de dólares de ahorro", concluyó.