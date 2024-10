Hasta qué fecha se pueden pagar las deudas del monotributo de AFIP

Las deudas prescriben, es decir, dejarán de ser exigibles y no podrán ser reclamadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Conocé los detalles.

Cuándo vencen las deudas del monotributo de AFIP

Las deudas del Monotributo prescriben a los cinco años desde que se generan. Durante ese plazo, informa el portal oficial de la AFIP, las sanciones pueden hacer que los inscriptos en el régimen del organismo pierdan su condición en el régimen. De ser así, la persona puede sufrir complicaciones en su acceso a los aportes jubilatorios, obra social y Bienes personales.

Pasados los cinco años, la AFIP no puede exigir el pago de las deudas y los contribuyentes quedarán liberados de esta obligación en caso de no haber pagado. Por otro lado, es fundamental aclarar de no pagar el Monotributo social en un plazo de diez meses, la persona será dado de baja de manera automática.

Cómo pagar las deudas del monotributo de AFIP

Para pagar las deudas del monotributo, se deben seguir estos pasos: