Gran noticia de ANSES: AUH y AUE tendrán aumento en las próximas semanas

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Pensión Universal para el Adulto Mayor, Pensión no Contributiva por Veje, Pensión no Contributiva por Invalidez, Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os, Pensiones Graciables a cargo de ANSES, Otras Pensiones no Contributivas, Asignación Familiar por Hija e Hijo (SUAF) y SUAF con Discapacidad

Por otro lado, cabe recordar que ANSES cuenta con un sistema de créditos con montos ampliados, tasas más bajas y con financiación en 24, 36 ó 48 cuotas. La misma puede ser solicitada de forma online ingresando a Mi ANSES.

De qué se trata el aumento para la AUH y la AUE de ANSES

El aumento para la AUH y AUE de ANSES se realiza dentro del marco normativo definido por la Ley de Movilidad que establece actualizaciones trimestrales en los haberes, el incremento que se realizará en el mes de junio será de 20,92%.

Cuánto aumenta la AUH y la AUE de ANSES en junio 2023

Desde junio el monto total a percibir de la AUH y AUE de ANSES será de $13.864, pero con la retención mensual del 20% el monto desciende a $11.091.

El 20% restante se acredita una vez que el titular de la prestación presentó la Libreta de la AUH.

Fecha y lugar de cobro de ANSES

Hasta el momento ANSES no confirmó el calendario de pagos del mes de junio, pero los beneficiarios pueden consultarlo ingresando a Mi ANSES o en la página oficial del organismo.