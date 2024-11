G20: Argentina y Brasil firmaron un acuerdo por el gas de Vaca Muerta

El documento tiene como objetivo sentar las bases de la la infraestructura necesaria para la exportación del gas argentino desde Vaca Muerta a Brasil. “Es una demostración inequívoca de que, independientemente de las posiciones políticas, debe haber un diálogo permanente”, destacó Silveira diálogo con el medio local O Globo.

image.png

Argentina exportará gas a Brasil a partir de 2025

En el 2025 Argentina comenzará a exportar 2 millones de metros cúbicos de gas a Brasil mientras se analizan alternativas para llegar a una exportación de 30 millones de metros cúbicos diarios de gas natural en 5 años.

Según informo Ámbito Financiero, se usará el gasoducto Bolivia-Argentina, construido originalmente para importar gas de Bolivia. Se harán modificaciones en esa obra para que el gas pueda circular de Argentina a Bolivia y después se transportará el gas a Brasil a través de Gasbol, construido en los 90 y conecta los dos países.

También analizan conexiones entre la Argentina-Rio Grande do Sul, vía Uruguaiana; la Argentina-Paraguay-Mato Grosso do Sul; y la Argentina-Uruguay-Rio Grande do Sul.