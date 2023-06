Fuerte denuncia contra un reconocido exchange de criptomonedas: "No es confiable"

Un periodista denunció que una exchange de criptomonedas no le acepta el desconocimiento de más de $70 mil tras el robo de su tarjeta.

El periodista Juan José Domínguez realizó una dura denuncia contra la exchange de criptomonedas Buenbit . Según relató, tras haber sufrido un robo, otra persona realizó consumos con su tarjeta prepaga por más de $70 mil, pero desde la empresa afirmaron que no le harán ninguna devolución .

"Reclamé ante Buenbit por consumos desconocidos de mi tarjeta prepaga por $71.877,02. Es decir, gastos que hizo otra persona con mi tarjeta. Acaba de responderme que no me van a devolver la plata. Aviso a quienes tengan o quieran poner plata ahí: no es confiable", contó en Twitter, donde escribe bajo el usuario @___juanjo___.