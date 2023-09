En el segundo trimestre del 2023 la deuda externa trepó a u$s276.201 millones

De este total, u$s155.116 millones corresponden al Gobierno, u$s66.417 millones en títulos, y u$s77.469 millones en préstamos. Otros u$s27.672 millones le correspondieron al Banco Central, con u$s6.750 en Derechos Especiales de Giro; y u$s20.922 millones en préstamos.

Las Sociedades captadoras de depósitos mostraron compromisos por u$s2.918 millones; Otras sociedades financieras u$s1.650 millones; y Sociedades no financieras u$s88.844 millones, informó el Indec.

Todos estos registros forma parte de la Balanza de Pagos, un informe que trimestralmente que presenta el Indec y que reúne todos los movimientos de mercancías, bienes y servicios con el exterior.

En cuanto a la Balanza de Pagos, reflejó un déficit de Cuenta Corriente de US$ 6.351 millones al cierre del segundo trimestre del año, lo que marcó un fuerte avance respecto a los US$ 1.067 millones de abril-junio de 2022. El año pasado, la Cuenta Corriente cerró con un déficit de US$ 4.290 millones, lo que revirtió el superávit de US$ 6.645 millones del 2021.

Al 30 de junio de 2023, la economía argentina registró una posición de inversión internacional neta a valor de mercado acreedora de US$ 92.928 millones, US$ 10.815 millones menor respecto del trimestre anterior.

La variación negativa estimada para los activos externos de los residentes fue acompañada durante el trimestre bajo análisis por un alza en los pasivos externos.

En efecto, en esta ocasión los activos externos se estimaron en US$ 424.535 millones, US$ 4.181 millones inferiores a los registrados en el primer trimestre de 2023. Los pasivos externos se estimaron en US$ 331.607 millones, US$ 6.634 millones más que en el trimestre anterior.