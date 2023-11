Elecciones 2023: Massa adelantó que ya tiene ministro de Economía y que no será de Unión por la Patria

"El ministro de Economía no será de mi espacio político", aseguró Massa.

A 12 días para el balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, el candidato presidencial por Unión por la Patria adelantó que, en caso de ser elegido como presidente, ya tiene definido quién será su ministro de Economía. Aunque no reveló el nombre, ya dio una pista: no será del partido al que representa.

De todas formas, y en el marco de su visita a Córdoba para buscar los votos de la provincia, Sergio Massa habló con Cadena 3 y adelantó: "Mi ministro de Economía no será de mi fuerza política, será de otro sector". Esto va de la mano de la consigna principal de la campaña de formar un gobierno de unidad nacional.

El ministro de Economía, principal figura de Unión por la Patria de cara a los comicios, contó que dentro del espacio ya fueron informados sobre su decisión.

Hace algunos días atrás, el propio Massa admitió que muchos de los ministros que están hoy en el gobierno no tendrían lugar en el suyo. Luego, aseguró: "Hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no lo serían, no tengo ninguna duda. Lo dije y lo reitero".

Consultado sobre la figura del exministro de Economía durante el gobierno de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, el candidato expresó que "desde el 10 de diciembre, va a tener mucho que ver en lo que viene".

A pesar de que se reservó los nombres de su futuro gabinete, el candidato de UxP cedió y reconoció que su intención es la de darle "la mitad del directorio del Banco Central" al principal bloque de la oposición "para que haya control".

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, cerró su visita a Córdoba con un acto repleto de militantes a los que le prometió, a partir del 10 de diciembre, un gobierno de unidad nacional, que abrace a la provincia y que incluya una agenda de trabajo con el gobernador Martín Llaryora.

"Estoy en un lugar que es símbolo de la historia de un gran amigo nuestro, un gran trabajador de la unidad nacional y de la reconstrucción, del abrazo definitivo. Un recuerdo de ese maravilloso dirigente cordobés que tanto me enseñó a amar a Córdoba, el querido José Manuel De la Sota", destacó el funcionario durante el evento realizado en el club General Paz Juniors.

En tal sentido, el titular del Palacio de Hacienda indicó que quiere llevar adelante una gestión de unidad: "Charlamos con dirigentes radicales, peronistas, vecinalistas en Río Cuarto. A todos ellos mi compromiso, que si me dan la responsabilidad de gobernar, voy a ser el presidente que abrace definitivamente a Córdoba para terminar con años de desencuentros".

Por último, Massa aseguró que si es electo como mandatario, una vez que se reúna con su Gabinete el 10 de diciembre, se comunicará con la máxima autoridad de la provincia: "Voy a llamar al gobernador Martín Llaryora y le voy a decir armemos la agenda, Córdoba es el corazón de la Argentina. Tenemos cuatro años de trabajo juntos".