En julio, la producción industrial cayó un 2,3% mensual

En el séptimo mes del año el índice de producción industrial manufacturero mostró una caída de 1,1% respecto a igual mes de 2024.

En julio, la producción industrial cayó un 2,3% mensual

En julio, índice de producción industrial manufacturero tuvo una caída mensual del 2,3% el índice serie tendencia-ciclo registra una disminución de 0,9% respecto al mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este lunes.

En el séptimo mes del año la producción industrial mostró una caída de 1,1% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de enero-julio de 2025 presenta un incremento de 5,8% respecto a igual período de 2024.

Industria manufacturera: sector por sector

En julio de 2025, nueve de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Alimentos y bebidas”, 3,0%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 10,7%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 8,4%; “Productos de metal”, 8,5%; “Sustancias y productos químicos”, 2,0%; “Maquinaria y equipo”, 4,7%; “Productos textiles”, 10,1%; “Industrias metálicas básicas”, 2,0%; y “Productos de caucho y plástico”, 0,2%.

Por su parte, mostraron subas las divisiones de “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 15,9%; “Madera, papel, edición e impresión”, 6,8%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 12,3%; “Productos minerales no metálicos”, 9,1%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 2,8%; “Otro equipo de transporte”, 12,2%; y “Productos de tabaco”, 2,9%.

En julio la construcción creció un 1,4% mensual

En julio de 2025 el indicador sintético de la actividad de la construcción muestra una suba de 1,4% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de los siete primeros meses de 2025 del índice serie original presenta un aumento de 9,2% respecto a igual período de 2024.

En el séptimo mes del año el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 1,8% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo una variación negativa de 1,2% respecto al mes anterior.

Insumos para la construcción

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en julio de 2025 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 36,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 31,8% en artículos sanitarios de cerámica; 31,7% en asfalto; 19,2% en hormigón elaborado; 9,8% en hierro redondo y aceros para la construcción; 9,0% en pisos y revestimientos cerámicos; y 3,5% en pinturas para construcción.

Mientras tanto se observan bajas de 9,4% en cales; 9,3% en ladrillos huecos; 7,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,3% en yeso; 2,8% en cemento portland; y 1,1% en placas de yeso.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los siete primeros meses de 2025 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 58,6% en asfalto; 31,5% en artículos sanitarios de cerámica; 22,2% en placas de yeso; 21,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 18,5% en hormigón elaborado; 16,4% en hierro redondo y aceros para la construcción; 11,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 9,7% en cemento portland; 8,1% en pinturas para construcción; 6,2% en cales; 5,9% en ladrillos huecos; y 3,3% en yeso. Mientras tanto se observa una baja de 3,9% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción).

