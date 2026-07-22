"¿Tienes enemigos?", la frase atribuida a Winston Churchill que usó Javier Milei para cuestionar la campaña antiargentina El Presidente recurrió a una cita del exprimer ministro del Reino Unido para referirse a los ataques de personalidades y medios internacionales contra el país, tras la final del Mundial 2026. Por Agregar C5N en









Los dichos de Churchill es una paráfrasis a un ensayo escrito por el dramaturgo francés Victor Hugo. Presidencia

El presidente Javier Milei se metió de lleno este miércoles en la polémica internacional por la campaña antiargentina y salió a cuestionarla al utilizar una frase atribuida a Winston Churchill, exprimer ministro del Reino Unido. "¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que alguna vez en tu vida has defendido algo", publicó Milei en su cuenta de X.

Todo comenzó luego de la final del Mundial 2026, donde la Selección argentina perdió 1-0 ante España en el alargue, y comenzó a ser cuestionado el comportamiento de los futbolistas durante el certamen, con acusaciones de racismo y conductas por fuera de lo deportivo. Incluso luego mostrar una bandera sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas tras eliminar a Inglaterra en semifinales.

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." Winston Churchill PD: algunos sostienen que la frase es de Victor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día", refiere el posteo realizado por el jefe de Estado. En realidad, los dichos de Churchill responde a una paráfrasis a un ensayo escrito por el dramaturgo francés Victor Hugo.

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."



Winston Churchill



PD: algunos sostienen que la frase es de Victor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día. — Javier Milei (@JMilei) July 22, 2026 El hecho no quedó solo en cuestionamientos de rivales o personalidades destacadas de la cultura, el deporte y una legisladora demócrata estadounidense. La discusión escaló a tal punto que el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó un cruce con el periodista británico Piers Morgan, quien cuestionó a la Albiceleste por el reclamo de soberanía sobre el archipiélago.

"Idiotas sin clase. Espero que España los aplaste tan mal en la Final como los aplastamos en la Guerra de las Malvinas", escribió Morgan luego de que Argentina obtuviera el pase a la final. Por la misma vía, el titular del Palacio de Hacienda contestó: "Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido".