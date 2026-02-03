3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Un estudio de la UBA estimó que el déficit financiero real es de 12 billones de pesos

El Informe de Coyuntura Macroeconómica del IIEP señaló que el resultado financiero equivale al 1% del PBI y explicó por qué la deuda pública no logra reducirse, pese al ajuste fiscal y la baja del riesgo país.

Por
Un estudio de la UBA estimó que el déficit financiero real es de 12 mil millones de pesos

Un estudio de la UBA estimó que el déficit financiero real es de 12 mil millones de pesos

Un estudio elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que el déficit fiscal financiero real de la Argentina asciende a 12 billones de pesos, lo que representa el 1% del Producto Bruto Interno (PBI). Si bien se trata del mejor resultado financiero de los últimos 15 años, el informee advierte que este dato ayuda a explicar por qué la deuda pública no cayó y se mantuvo prácticamente estable durante 2025.

La dispersión de tasas obliga a mirar más allá del banco habitual. 
Te puede interesar:

Plazo fijo: qué monto entrega cada banco si depositas $1.000.000 en el inicio de 2026

La estimación surge del Informe de Coyuntura Macroeconómica Nº 10, elaborado por Joaquín Waldman, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP). El trabajo pone el foco en una medición “más precisa” del superávit fiscal financiero, principal ancla del programa de estabilización del Gobierno.

El informe destaca que el inicio de 2026 presentó señales macrofinancieras favorables. A comienzos de enero, el Tesoro afrontó pagos por US$ 4.200 millones en capital e intereses de los bonos surgidos de la reestructuración de 2020, un monto que representa la mitad de los vencimientos anuales en moneda extranjera y cerca de un cuarto del total de compromisos en dólares del año.

En paralelo, el Banco Central inició el proceso de acumulación de reservas anunciado a fines de 2025, sin presionar al alza el tipo de cambio oficial. En lo que va del mes, el BCRA compró más de u$s 1.000 millones, impulsado por la estacionalidad favorable, la liquidación de la campaña de trigo y la emisión de Obligaciones Negociables. La meta oficial para 2026 es sumar u$s 10.000 millones.

Las reservas también se vieron fortalecidas por un REPO con bancos internacionales por u$s 3.000 millones y por la revaluación del oro. Aunque gran parte del incremento se destinó al pago de deuda, las reservas netas crecieron casi u$s 500 millones desde fines de diciembre, marcando un cambio de tendencia tras un año de caídas.

La mejora en las reservas y el frente financiero tuvo impacto en los mercados: el riesgo país bajó de los 500 puntos, el nivel más bajo de la era Milei. Sin embargo, el informe remarca que la acumulación de reservas sigue siendo uno de los puntos más débiles del programa económico y una de las principales exigencias del FMI.

En materia fiscal, el estudio señala que en 2025 el Sector Público Nacional no Financiero logró un superávit primario de 1,4% del PBI. No obstante, al incorporar el pago de intereses por 10,3 billones de pesos, el resultado financiero se reduce a un superávit de apenas 0,2% del PBI.

Según el IIEP, esta medición no contempla los intereses de corto plazo de instrumentos como las LECAPs, que se registran “bajo la línea” por su modalidad de capitalización. Al corregir esta cuestión metodológica, el resultado financiero real pasa a mostrar un déficit equivalente al 1% del PBI, lo que explica por qué, pese al ajuste y la baja del riesgo país, la deuda pública no logra reducirse de manera significativa.

Noticias relacionadas

La clave para febrero pasa por planificar las compras.

Qué sucede con el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en febrero 2026

El Ministro de Economía adelantó que el IPC de enero sería de 2,5%. 

Cómo es el nuevo índice del Indec para medir la inflación que el Gobierno decidió no implementar

play

Cómo podría impactar en la economía la postergación del nuevo índice de inflación

Se espera que la inflación se conozca el 10 de febrero.

Tras la renuncia de Lavagna y la polémica en INDEC, cuándo se conoce el índice de inflación de enero

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

Cuál es el beneficio que tienen los monotributistas de ARCA que no tengan deudas en CABA

El beneficio por nacimiento funciona como un refuerzo económico inicial.

Asignación por Nacimiento para AUH y SUAF: monto con aumento para febrero 2026

Rating Cero

Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados

Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados

Se separaron desde hace varias semanas.

El pasacalles no funcionó: se confirmó la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Peter Lanzani fue operado de urgencia por una apendicitis

Peter Lanzani fue operado de urgencia: qué pasó y cómo sigue su estado de salud

Vuelve Popstars.

Confirmaron que Popstars volverá a Telefe tras el final de Gran Hermano: Generación Dorada

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hells Kitchen conocido como Daredevil. 
play

Marvel lanzó el tráiler de la segunda temporada de Daredevil Born Again: ¿qué anticipa?

últimas noticias

El buscador volvió a mostrar los resultados de la Liga Profesional.

Google volvió a mostrar los resultados del fútbol argentino: el motivo del cambio de postura

Hace 13 minutos
Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

Patricia Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

Hace 20 minutos
play

Se define si habrá paro de trenes este jueves: fracasó la primera reunión entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 23 minutos
Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

Hace 42 minutos
Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados

Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados

Hace 59 minutos