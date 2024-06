El mercado proyecta un aumento del desempleo para los próximos meses

desempleo informe REM BCRA.webp

A nivel anual, se espera que la desocupación cierre el 2024 en 7,5% y proyecta una leve desaceleración para el año siguiente, ubicándose en 7,3%. De todas maneras, en ningún momento el relevamiento estima que el desempleo vuelva a indicadores anteriores al comienzo del gobierno de Javier Milei.

Javier Milei adelantó que seguirán los despidos en el Estado: "Vamos a terminar echando a 75 mil personas"

El presidente Javier Milei adelantó que seguirán los despidos en el Estado. "Vamos a terminar echando a 75 mil personas" detalló el jefe de Estado durante su discurso en el Foro de Economía Latinoamericano donde lanzó una advertencia a los Senadores, defendió a la ministra Sandra Pettovello y se jactó del ajuste llevado a cabo desde que asumió el Gobierno.

nte empresarios en Parque Norte, el Presidente precisó que ya se cortaron 25 mil contratos y que todavía restan 50 mil. "Se redujo toda la estructura y eso no fue gratis. Eliminamos las transferencias discrecionales y la obra pública", resaltó.

"El afuera significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad y eso redujo la estructura del Estado a la mitad. Y eso no fue gratis porque obviamente que echamos gente... digamos en materia de contratos vamos a terminar echando 75 mil personas, llevamos 25 mil", reveló Milei al referirse a la frase con la que se lo suele recordar y "me gustaría que no fuera así".