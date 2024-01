El Gobierno ratificó que puede superar con creces lo que el FMI pueda llegar pretender

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que el acuerdo para restructurar la deuda todavía no está cerrado y que será informado en su debido momento. Remarcó que la anterior administración incumplió sistemáticamente las metas.

Manuel Adorni Conferencia de prensa 3 de enero 2024 Captura TV

"El viernes tuvimos la reunión de equipos técnicos y lunes con funcionarios, todas con la plena tranquilidad que con creces el Gobierno tiene un camino trazado que supera a lo que el FMI pueda requerir".

En la misma línea, Adorni remarcó que las expectativas del organismo internacional de crédito tenían que ver "con las metas que el gobierno anterior incumplió sistemáticamente". Por ello, aseguró que "el plan puede superar lo que el Fondo pueda pretender".

De todas formas, el vocero aclaró que todavía no hay información al respecto y que, en cuanto la haya, dará las precisiones pertinentes.

Apremiado por los tiempos, ahora el Gobierno dice que los "errores de redacción" de la Ley Ómnibus serán modificados

En un nuevo día del debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó que los "errores de redacción" que existen en el documento original serán modificados.

“Nosotros venimos a plantear modificaciones en el sistema político argentino, que entendemos que pueden ayudar a generar un proceso de transformación en la vinculación de la política con el pueblo”, sostuvo.

En la misma línea, el titular de la cartera de Interior reconoció que sabe que desde La Libertad Avanza se hizo "una propuesta de modificación en distintos órdenes que sin duda generarán discusión y polémica".

Luego, agregó: "Pero sentimos que tenemos un compromiso desde nuestro espacio, que sin estructura histórica ni definida sino a través de la personalidad de un líder como Javier Milei que ha sabido interpretar los cuestionamientos del pueblo hacia la dirigencia política y la situación que los argentinos vivimos".

Guillermo Francos Télam

Francos adelantó que las "los puntos de la ley de reforma en lo político electoral son, primero, simplificar el calendario electoral", en orden de eliminar las PASO: "Fueron un sistema que se instaló y que sirvió en algún momento para generar una mayor participación y para solucionar los problemas de elección de candidatos de los partidos pero terminó convirtiéndose en un instrumento anodino que no sirvió a su fin.".

A la misma vez, deslizó que podrían dejar de existir ciertas agrupaciones políticas. "Tal vez haya que discutir en algún momento cuál es el sentido que tiene para la política argentina tener la cantidad de partidos que hay en la actualidad".

"Tenemos vigentes 791 partidos en todo el país con capacidad de intervenir en elecciones nacionales. De ellos 740 son de distritos y 51 nacionales", señaló. Luego agregó: "Esto no tiene una lógica y creo que los legisladores deberían pensar de qué manera podemos solucionar este sistema que genera no solamente un gasto enorme sino también una deformación de la política porque todos sabemos cómo operan muchos de estos partidos en cada elección, y se ha hecho casi un mercadeo de la política que no tiene ninguna lógica salvo para los que operan en ese sentido".