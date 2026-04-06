6 de abril de 2026 Inicio
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El Gobierno pone en marcha la formulación del Presupuesto 2027

El Ministerio de Economía publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución 446/2026 que fija el cronograma oficial para armar el proyecto para la "ley de leyes" del año que viene. La fecha límite para mandarlo al Congreso será el 14 de septiembre.

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El Congreso aprobó el Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias durante diciembre de 2025.

El Congreso aprobó el Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias durante diciembre de 2025.

Ámbito Mariano Fuchila.

El Gobierno de Javier Milei comenzó formalmente este lunes el proceso de elaboración del Presupuesto Nacional 2027, con la publicación en el Boletín Oficial de la hoja de ruta que deberán seguir todos los organismos del Estado para tener listo el proyecto antes del plazo legal.

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La Resolución 446/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, fija el cronograma de actividades para la formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 y del Presupuesto Plurianual 2027-2029.

La organización del proceso quedó delegada en la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que además coordinará el Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), el equipo técnico que va a articular el trabajo de todas las áreas involucradas.

La ley 24.156 establece que el proyecto de presupuesto debe presentarse a la Honorable Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre del año anterior al que regirá. El Gobierno apunta a cumplir ese plazo, algo que solo ocurrió el año pasado, aunque recién se aprobó durante las sesiones extraordinarias convocadas para diciembre.

El proceso incluye también la elaboración de información para el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, la estimación del resultado primario por nivel de gobierno y la proyección de recursos por provincia, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal 25.917.

El cronograma para la formulación del Presupuesto 2027

Arranca este 6 de abril y se establece una cadena de actividades que se extiende hasta fin de octubre:

Abril: La Oficina Nacional de Presupuesto ya comenzó a dar instrucciones y asistencia técnica remota a las jurisdicciones. Al mismo tiempo, se fijaron los criterios para priorizar proyectos de inversión del período 2027-2029.

Mayo: Las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional tendrán tiempo hasta el 29 de mayo para cargar su Presupuesto Preliminar. También se proyectarán las variables macroeconómicas y los recursos impositivos.

Junio: Se elaborará y remitirá al Congreso el Informe de Avance del Proyecto de Presupuesto, y se prepararán los techos presupuestarios para el trienio 2027-2029.

Julio y agosto: Las jurisdicciones formularán y enviarán digitalmente sus anteproyectos de presupuesto. Las empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes harán lo mismo a través del sistema SIFEP.

Septiembre: Entre el 7 y el 11 de septiembre, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía aprobarán el documento definitivo del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027. El 14 de septiembre es la fecha fijada para la remisión formal al Honorable Congreso de la Nación, en línea con el plazo que establece la ley.

Hasta fin de octubre: Se elaborará y remitirá al Congreso el Presupuesto Plurianual 2027-2029, con la participación de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Ejecutiva, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Presupuesto.

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