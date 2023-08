El Gobierno creó la Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios

La misma precisó que la Unidad estará conformada por los secretarios de Comercio, Matías Tombolini, y de Política Económica, Gabriel Rubinstein. Además se designó al director general de Aduanas, Guillermo Michel, como coordinador general de la misma.

Asimismo, la resolución facultó a la Unidad a dictar su reglamento interno de funcionamiento, y señaló que las áreas integrantes de la misma suministrarán el apoyo material y de recursos humanos necesarios para el eficaz cumplimiento de su cometido.

En otro orden, se encomendó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a disponer la adhesión a la presente medida y su integración a la Unidad.

Sergio Massa adelantó que habrá nuevas medidas para estabilizar los precios tras la devaluación

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó este miércoles que "mañana habrá anuncios para estabilizar los precios y para amortiguar el daño que provocó en el bolsillo de la población la devaluación" y reveló que "al principio de las negociaciones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pedía una devaluación del 100%".

"Ya cerramos un sendero de aumentos de precios del 5% en agosto, 5% en septiembre y 5% para octubre, para los próximos tres meses, al tiempo que le bajamos impuestos para las empresas que acuerden estabilidad de precios para la gente", detalló Massa, en diálogo con TN.

Más adelante, señaló que "el tipo de cambio, el oficial queda establecido y estacionado hasta el 30 de octubre, o sea es 350 hoy, 350 mañana, 350 el 23 de septiembre y 350 el 24 de octubre".

Sin embargo, el ministro advirtió a las empresas por el traslado a precios, al señalar que habrá penas para quienes adopten posiciones de abuso.

"El que firme el acuerdo y no lo cumpla, las sanciones que tiene económicas y penales ya no van a ser las multas de la Secretaría de Comercio, no son multitas, los que aumentan y se abusen le vamos a aplicar todo el peso de la ley porque están accediendo a beneficios impositivos", advirtió Massa.

El ministro fue enfático y sostuvo que "a aquellos que no quieran firmar el acuerdo y abusen le vamos a aplicar todo el peso de la ley. Que hay en la Argentina avivadas, hay avivadas".

Massa reconoció que "las cadenas de supermercados vienen cumpliendo pero los minoristas y los chinos no lo cumplen. Algunos porque son víctimas del mayorista y les pido a esos almaceneros que denuncien a los mayoristas que no cumplen los acuerdos porque tienen beneficios impositivos".

Finalmente, el ministro de Economía anticipó que la semana que viene "habrá anuncios de aumentos salariales con suma fija dentro del marco de las paritarias, así como también habrá refuerzos en las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo y el impacto en la canasta de jubilados y mañana se va rediscutir el programa de medicamentos para los jubilados".

Precios justos

Incertidumbre y aumentos de hasta el 50% en electrodomésticos y artículos para hogar tras la suba del dólar

Tras la devaluación post PASO y la escalada del dólar blue que llegó este miércoles a la cifra récord de 780 pesos, los comercios que se dedican a la venta de electrodomésticos y artículos del hogar sufrieron faltantes de precios, suspensión de ventas o importantes aumentos en los distintos productos.

En comunicación con C5N.com el presidente de la Federación Argentina del Comercio en Artefactos para el Hogar y Afines (FACA Hogar) y presidente de la Cámara de Artefactos del Hogar de Santa Fe, José Lilino, contó que el lunes hubo mucha incertidumbre en el sector porque un gran porcentaje de los productos que comercializan tienen insumos importados.

Ante el aumento del dólar, el empresario indicó que algunas empresas proveedoras suspendieron la venta de productos y otras mandaron listas con aumentos que van desde el 10% hasta un 50% según los diferentes productos. Además, advirtió que los precios pueden seguir aumentando en los próximos días.

"No tenemos precios, las empresas suspendieron ventas porque no sabían cómo iba a impactar todos los aumentos en el costo final. A partir de hoy empezamos a tener alguna liberación de compras más que nada en lo que se refiere a productos que tienen un gran contenido de la nacional en su fabricación", advirtió el titular de FACA Hogar.

En ese sentido, Lilino detalló que muebles, colchones, cocinas y artefactos de similar tenor tuvieron aumentos que oscilan entre el 12% en muebles y 22% en las últimas 48 horas mientras que en artículos de tecnología (televisores, celulares, computadores y consolas) aún no tienen lista de precios.

Este miércoles, un Smart TV LED de 40 pulgadas estaba a un precio promedio de $150 mil, una heladera básica de 290 lt $280 mil, una cocina de gas natural $140 mil, y un aire acondicionado de 3450W $350 mil. Una mesa de comedor de madera de 150x90 cm $76 mil, un set de 6 sillas nórdicas con almohadón $140 y un colchón King 140x190 cm $215 mil.

En ese panorama, Lilino contó que muchos comerciantes deciden perder rentabilidad para no trasladar los aumentos a los clientes y de esa manera mantener el consumo. "Hace tiempo las pymes venimos trabajando por debajo en relación a la facturación del año pasado", apuntó.

En esa línea, el referente de los comerciantes comentó que, producto de la inestabilidad y la incertidumbre, cada vez hay menos promociones en los bancos para fomentar el consumo y reclamó la necesidad de que el gobierno implemente nuevos instrumentos de venta para beneficiar al consumidor además de medidas para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

"Nosotros somos del partido de los laburantes, nos importa que quienes nos conducen les vaya bien porque nos va bien a todos. Por eso necesitamos que haya estabilidad y que piensen en el consumidor. A nosotros nos interesa que los consumidores sean bien resarcidos porque eso se derrama. Si al consumidor no le alcanza para la cuota de las mesas y las sillas, los microondas, nosotros estamos muertos", completó.

Electrodomésticos

Fecoba advirtió sobre la falta de stock y fuertes aumentos de precios en insumos

En línea con lo que registró la FACA Hogar, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) publicó un comunicado con datos relevados por el Centro de Investigación Pyme donde apuntan que tras las PASO y la devaluación del dólar, el 74,6% de los comerciantes porteños sufrió un aumento de entre el 10 y el 25% en los precios de lista de sus insumos con la devaluación mientras que el 13,4% llegó a percibir incrementos de hasta el 50% y un 4,5% de hasta el 75%.

Según el resultado de la encuesta, durante agosto -previo a las elecciones-, el 53,7% de los comerciantes ya había enfrentado un aumento de precios en las listas de bienes y servicios de entre el 10% y el 50%, y el 46,3% de hasta el 10%. En todos los casos teniendo en cuenta el costo de los impuestos para la importación.