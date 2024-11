El Gobierno advirtió por cortes de luz en el verano: "Nos tenemos que arreglar con la oferta que tenemos"

En su primera aparición pública, la secretaria de Energía, María Tettamanti, explicó que la desinversión en el sector "se empieza a ver en los cortes y problemas en la red de distribución, transporte y generación" y eso "lamentablemente son temas que no se resuelven de un día para el otro".

“La desinversión en el sector de energía eléctrica se empieza a ver en los cortes de energía, por problemas en la red de distribución, en el transporte y la generación. Eso lamentablemente son temas que no se resuelven de un día para el otro. Tenemos el verano próximo, que según los meteorólogos va a ser muy caluroso, y la falta de inversión en el sector de generación ya la lo tenemos. No se puede construir una central de un día para el otro, asique nos tenemos que arreglar con la oferta que tenemos”, explicó Tettamanti durante un evento del Mercado Electrónico de Gas (MEGSA) donde no descartó para el 2025 una revisión de cuadros tarifarios.